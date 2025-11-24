पहाड़ों के भी थे ‘ही-मैन’....माल रोड की चाय, झील किनारे की सैर से लेकर कई अनगिनत किस्से छोड़ गए धर्मेंद्र

Dharmendra Passes Away: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का पहाड़ों से खास लगाव रहा है. अपनी कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न हिल स्टेशनों को न सिर्फ कैमरे में कैद किया, बल्कि यहां की संस्कृति और लोगों से भी गहरा जुड़ाव बनाया. इन्हीं यादों में नैनीताल भी शामिल है, जहां धर्मेंद्र फिल्म ‘हुकूमत’ की शूटिंग के लिए आए थे.

अभिनेता धर्मेंद्र का पहाड़ों से खास नाता

साल 1980 के दशक में जब निर्देशक अनिल शर्मा की हुकूमत की टीम नैनीताल पहुंची थी, तो माल रोड से लेकर तल्लीताल–मल्लीताल और आसपास के दर्शनीय स्थलों में दिनभर फिल्मांकन का सिलसिला चलता रहा. शूटिंग देखने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी. उस दौरान धर्मेंद्र की सादगी और सहज व्यवहार ने लोगों को खासा प्रभावित किया.

झील किनारे निकल जाते थे टहलने

स्थानीय निवासी त्रिभुवन बताते हैं कि धर्मेंद्र शूटिंग ब्रेक में अक्सर झील किनारे टहलने निकल पड़ते थे और लोगों से बेझिझक बातचीत करते थे. कई बार उन्होंने स्थानीय व्यंजन भी चखे और कलाकारों व तकनीकी टीम के साथ माल रोड की चाय की दुकानों पर बैठकर लंबी बातचीत की. फिल्म की कई महत्वपूर्ण सीक्वेंस नैनीताल और उसके आसपास के पहाड़ी रास्तों पर फिल्माए गए थे. इन लोकेशनों ने न सिर्फ हुकूमत को शानदार विजुअल्स दिए, बल्कि धर्मेंद्र की नैनीताल यात्रा को भी यादगार बना दिया.

नैनीताल से जुड़ी उनकी यादें लोगों के दिल में ताजा

आज भी शहर के बुजुर्ग और फिल्मप्रेमी उस दौर को याद करते हैं, जब बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ यहां शूटिंग के दौरान लोगों का दिल जीत कर गया था. धर्मेंद्र भले ही अब फिल्मों में कम दिखते हों, लेकिन नैनीताल से जुड़ी उनकी ये यादें आज भी स्थानीय लोगों के दिल में ताजा है. बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि में हुआ.

