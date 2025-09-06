उत्तराखंड के चमोली में आपदाओं ने मचाया हाहाकार, सड़कें बंद और लोग मजबूर और बढ़ी मुश्किलें, कब पटरी पर लौटेगी जिंदगी!

पुष्कर चौधरी/चमोली/उत्तराखंड: चमोली के थराली में भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं. एलएनटी एक्सकेवेटर मशीन द्वारा अस्थायी लॉग ब्रिज निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके. अधिशासी अभियंता प्रमोद गंगाडी ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन विभाग की टीम संपर्क मार्गों को सुचारु करने का प्रयास कर रही है.

गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है. इस योजना के तहत, ग्रामीण इलाकों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों और पहाड़ों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है.

बड़े स्तर पर सुधार एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम की स्थिति सामान्य होते ही मुख्य मार्गों पर बड़े स्तर पर सुधार एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा. प्रशासन और विभाग द्वारा आपसी समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्बहाली कार्य तेजी से संचालित किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है. इस योजना के तहत सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुचारु रूप से चलती रहे.

थराली इलाके में लैंडस्लाइड

बुधवार की देर रात थराली तहसील के सगवाड़ा गांव में एक मकान मलबे की जद में आने से क्षतिग्रस्त हो गया. मकान में रह रहे लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई. हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ. लेकिन थराली में जिस तरीके से लगातार भारी बारिश के चलते भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात लगातार बढ़ रहे हैं. यहां कभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कभी बड़ी-बड़ी पहाड़ियां टूट रही हैं. कभी सड़कें धंस जा रही हैं, जिससे थराली वासियों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है.

उत्तरकाशी-गंगोत्री, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्कुगाड़ एवं भटवाड़ी चडेती के पास बंद

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी ,सिल्ला , बाडिया, जंगलचट्टी, बनास एवं नारदचट्टी, के पास बंद.

गंगोत्री , यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का कार्य गतिमान

जनपद भारी करीब 40 से ज्यादा ग्रामीण एवं लिंक मोटर मार्ग बंद