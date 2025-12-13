Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3039898
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

चमत्कारी धाम! न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं? उत्तराखंड के इस धाम में लगाइए अर्जी

Chitai Golu Devta Mandir: अल्मोड़ा से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर पूरे उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल माना जाता है. हर साल यहां लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chitai Golu Devta Mandir
Chitai Golu Devta Mandir

Chitai Golu Devta Mandir: चितई गोलू देवता मंदिर आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में न्याय के देवता के धाम के रूप में आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र बना हुआ है. अल्मोड़ा जनपद से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर पूरे उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल माना जाता है. हर साल यहां लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, जिससे यह स्थल धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है.

न्याय की अनोखी परंपरा से जुड़ा विश्वास
चितई स्थित गोलू देवता मंदिर को लेकर मान्यता है कि जिस व्यक्ति को कहीं भी न्याय नहीं मिलता, उसे गोलू देवता के दरबार में अवश्य न्याय मिलता है. यही विश्वास लोगों को दूर-दूर से इस मंदिर तक खींच लाता है. मंदिर परिसर में लाखों की संख्या में अर्जियां और मनोकामनाएं पर्चियों के रूप में टंगी हुई दिखाई देती हैं. श्रद्धालु इन पर्चियों पर अपनी समस्या या न्याय की फरियाद लिखकर मंदिर में अर्पित करते हैं. 

अर्जी और घंटी परंपरा बनी पहचान
मान्यता है कि जब भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह गोलू देवता को घंटी चढ़ाता है. यही कारण है कि मंदिर परिसर हजारों छोटी-बड़ी घंटियों से भरा हुआ है. कई फरियादी सादे कागज के साथ-साथ स्टांप पेपर पर भी अपनी फरियाद लिखकर गोलू देवता से न्याय की प्रार्थना करते हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गोलू देवता की शरण में आने वाला कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहता. 

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष अवसरों पर उमड़ती है भारी भीड़
चितई गोलू देवता मंदिर में चैत्र और भाद्रपद मास के दौरान विशेष रूप से भारी भीड़ उमड़ती है. इसके अलावा रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्र, सावन मास और दीपावली के अवसर पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. पर्यटन सीजन और अवकाश के दिनों में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के कारण मंदिर और आसपास के क्षेत्र में विशेष चहल-पहल बनी रहती है. 

घर-घर पूजे जाने वाले लोकदेवता
गोलू देवता उत्तराखंड के ऐसे प्रसिद्ध लोकदेवता हैं, जिनकी पूजा घर-घर की जाती है. कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश घरों में गोलू देवता को कुलदेवता या इष्टदेवता के रूप में पूजा जाता है. मंदिरों के साथ-साथ लोग अपने घरों में भी उनकी प्रतिमा या चित्र स्थापित कर न्याय और सत्य की कामना करते हैं. 

लोककथाओं में गोलू देवता का जीवन प्रसंग
लोककथाओं के अनुसार, गोलू देवता कत्यूरी वंश के राजा झालूराय के पुत्र थे. जन्म के बाद उनकी माता के साथ षड्यंत्र और अन्याय हुआ, जिसके कारण नवजात गोलू को लोहे के पिंजरे में बंद कर नदी में बहा दिया गया. यह घटना उनके जीवन की सबसे पीड़ादायक मानी जाती है. 

संघर्ष से न्याय के प्रतीक बनने तक की कथा
नदी में बहते हुए गोलू एक निःसंतान मछुआरे को मिले, जिसने उन्हें पुत्र की तरह पाला. बचपन से ही गोलू असाधारण बुद्धि, साहस और न्यायप्रिय स्वभाव के थे. जब उन्हें अपने जन्म और माता के साथ हुए अन्याय का पता चला, तो उन्होंने राजा झालूराय के दरबार में न्याय की मांग रखी. अपने तर्क, धैर्य और सच्चाई से उन्होंने पूरे दरबार को प्रभावित किया और अंततः उनकी माता को न्याय मिला. यही वह क्षण माना जाता है, जब गोलू देवता न्याय के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुए. 

प्रमुख धामों में सबसे प्रसिद्ध चितई
लोकमान्यता है कि जीवन भर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के बाद गोलू देवता को मृत्यु उपरांत देवत्व प्राप्त हुआ. इसके बाद वे लोकदेवता के रूप में पूजे जाने लगे. कुमाऊं क्षेत्र में चितई, घोड़ाखाल और अल्मोड़ा स्थित मंदिर उनके प्रमुख धाम माने जाते हैं, जिनमें चितई गोलू देवता मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है. 

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड का 210 साल पुराना 'चमत्कारिक' मंदिर, रुमाल बांधकर मांगी जाती है मन्नत, सपने में आए भगवान शिव के आदेश पर हुआ निर्माण!

यह भी पढ़ें :  Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में खतरनाक ठंड का दौर शुरू, बर्फ की चादर में ढके चमोली-पिथौरागढ़, नदी-झरने जमे, केदारनाथ में तापमान -17°C

TAGS

Chitai golu devta Mandir

Trending news

Sonbhadra News
सोनभद्र की ‘लाइफ लाइन’ थमी, क्या खनन निदेशक का दौरा देगा राहत की उम्मीद?
Maa annapurna mandir
देश का पहला ऐसा मंदिर, 1 साल तक के बच्चों को भी मिलेगा ये खास प्रसाद
Ayodhya news
राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक, सुरक्षा कार्यों पर लिए जाएंगे बड़े फैसले
jaunpur news
इंटरनेट पर छाया 'खालिद दूबे' का वलीमा कार्ड, बना मिसाल, जानिये क्या है इसमें खास?
stray dog attack
अमेठी में आवारा कुत्ते का आतंक, पिछले 48 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना
bijnor news
'जामवंत' बने किसानों के रक्षक! बिजनौर में बंदरों के आतंक से निजात का देसी जुगाड़
Bahraich news
मारा गया बहराइच का 'शैतान', 12 को बनाया था शिकार, कई हफ्ते से मचा रखा था आतंक
Chandauli News
चंदौली के लाल ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल
IMA Passing Out Parade
भारतीय सेना को मिले 491 युवा अफसर, निष्कल द्विवेदी को मिला स्वार्ड ऑफ आनर
Aligarh Thook Kand Viral News
शर्मनाक! मशहूर ढाबे में थूक लगाकर सेंकी जा रही रोटियां...VIDEO वायरल हुआ तो मचा बवाल