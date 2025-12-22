Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

फाल्गुन नहीं यहां दिसंबर में हाेती है होली! रंग नहीं, रागों से सजती है महफिल, 200 साल पुरानी परंपरा

Kumaoni Baithaki Holi: पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इस बीच दिसंबर महीने में अनोखी होली की शुरुआत हो गई है. यहां रातभर लोग जागकर होली मनाते हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:34 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Kumaoni Baithaki Holi: देशभर में होली का त्योहार आने में कुछ महीने का वक्त है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं में होली का दौर शुरू हो चुका है. रविवार को कुमाऊं में बैठकी होली शुरू हो गई. इसी के साथ शास्त्रीय रागों पर आधारित होली का रिवाज और गायन का दौर शुरू हो गया. 

वर्षों से चली आ रही परंपरा
बता दें कि कुमाउंनी संस्कृति में बैठकी होली का अलग ही महत्व है. माना जाता है कि 15वीं शताब्दी से यहां होली गायन की शुरुआत हुई. चंद वंश के शासनकाल में यह चंपावत से शुरू हुई और धीरे धीरे सभी जगह फैल गई. होली गायन गणेश जी के पूजन से शुरू होता है, जो शिव पार्वती की आराधना के साथ साथ राधा कृष्ण की हसीं ठिठोली से सरोबार होता है. 

क्यों ​मनाई जाती हैं होली? 
रागों पर आधारित खड़ी और बैठकी होली मंदिरों और घरों में गाई जाती रही है. माना जाता है कि दिसंबर यानी पूस माह की रातें बेहद सर्द और लंबी होती हैं, जिनको व्यतीत करने के लिए लोग रात भर बैठक होली गाते रहे हैं. हल्द्वानी में भी आजकल कुछ इसी तरह का माहौल है, जहां सर्द रातों में हारमोनियम और तबले की थाप पर रागों पर आधारित सुरीली महफ़िल जम रही हैं. 

होली की ये विशेषता
कुमाऊं में अधिकतर होली रागों पर आधारित हैं. यहां महिलाओं की होली हंसी ठिठोली पर आधारित है तो पुरुषों की होली तबले, चिमटे और हारमोनियम की धुनों पर आधारित है. आजकल जिन रागों पर होली गायी जा रही है, उनमें राग जंगलाक़ाफी, पीलू, सहाना, झिझोटी, धमार मुख्य हैं. कुमाऊं में गायी जाने वाली होली की विशेषता यह है कि ज्यादातर होली ठेठ शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं. 

फाल्गुन मास तक सुनाई देंगे सुर 
होली गायक चेतना तिवारी ने बताया कि पहाड़ में होली के ये सुर फाल्गुन मास तक सुनाई देंगे. इसकी शुरुआत निर्वाण की होली यानी भगवान राम और राधा-कृष्ण की आराधना के साथ हुई है. निर्वाण की ये होलियां बसंत पचंमी तक चलेंगी. बसंत पचंमी से होली के सुर बदल जाते हैं. इस होली में बसंत के साथ ही भगवान शिव का भी जिक्र जुड़ जाता है. और फाल्गुन मास में होली श्रंगार से भरी हंसी-ठिठोली वाली हो जाती हैं. तरह कुमाऊं में अगले तीन महीनों तक होली के सुर सुनाई और रंग दिखाई देंगे.

Kumaoni Baithaki Holi

