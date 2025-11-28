Advertisement
नैनीताल

नीम करोली बाबा का जन्मदिन....क्या जानते हैं कैंची धाम वाले बाबा का असली नाम?

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है. नीम करोली बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा रहा. उनके चमत्कार की कई कहानियां भी प्रचलित हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Nov 28, 2025, 04:36 PM IST
Neem Karoli Baba Biography: आज के समय में नीम करोली बाबा को कौन नहीं जानता. नीम करोली बाबा को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है. नीम करोली बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा रहा. उनके चमत्कार की कई कहानियां भी प्रचलित हैं. नीम करोली बाबा के भक्तों को उनके जन्मदिन का इंतजार था. नीम करोली बाबा के भक्त उनका असली नाम भी नहीं जानते होंगे?. 

नीम करोली बाबा का जन्मदिन? 
नीम करोली बाबा का जन्म उत्‍तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था. उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था. नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा था. इतना ही नहीं नीम करोली बाबा को लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलईया बाबा जैसे नामों से भी जाना जाता है. बाबा को 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी. उनकी शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी.  

1964 में कैंची धाम की स्थापना की
शादी के बाद नीम करोली बाबा ने गृह का त्‍याग कर दिया था. हालांकि, बाद में वह फ‍िर से गृहस्‍थ जीवन में लौट आए थे. बाद में भ्रमण करते हुए नीम करोली बाबा उत्‍तराखंड पहुंच गए थे. यहां उन्‍होंने साल 1964 में नैनीताल में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की. कैंची धाम में बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की. वह 1961 में पहली बार अपने मित्र के साथ यहां आए थे. 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए. 

वृंदावन में त्याग दिया था शरीर 
मथुरा वृंदावन में नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर है. नीम करोली बाबा के भक्‍त पीएम मोदी भी है. साथ ही क्रिकेटर विराट कोहली भी उनके आश्रम में जा चुके हैं. इसके अलावा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी नैनीताल पहुंच चुके हैं. कहा ये भी जाता है कि बाबा ने सेब काट कर एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को प्रसाद के तौर पर दे दिया था. बाद में स्टीव जॉब्स ने एप्पल का लोगो बना दिया. 

नीम करोली बाबा का जन्मदिन कब? 
प्रचलित कथाओं के मुताबिक, नीम करोली बाबा का जन्मदिन मार्गशीष महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है. हर साल इसी दिन बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है. बाबा के जन्मदिन पर कैंची धाम आश्रम में भक्त आश्रम चढ़ाते हैं.    

