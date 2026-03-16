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हल्द्वानी की फेमस ब्लॉगर ज्योति अधिकारी ने की सुसाइड की कोशिश, जंगल से वीडियो बनाकर बयां किया दर्द

social media blogger Jyoti Adhikari:  हल्द्वानी की चर्चित सोशल मीडिया ब्लॉगर ज्योति अधिकारी ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की है. इस घटना से सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया है. खास बात यह है कि ज्योति अधिकारी ने खुद ही जंगल से एक भावुक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:29 AM IST
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ज्योति अधिकारी ( फाइल फोटो )
ज्योति अधिकारी ( फाइल फोटो )

Haldwani News : उत्तराखंड के हल्द्वानी की चर्चित सोशल मीडिया ब्लॉगर ज्योति अधिकारी ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की है. इस घटना से सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया है. खास बात यह है कि ज्योति अधिकारी ने खुद ही जंगल से एक भावुक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने मानसिक तनाव और विवादों के बारे में खुलकर बात की.

जानिए क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, वीडियो में ज्योति अधिकारी काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रही हैं और कई लोग उन्हें गलत तरीके से समझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी बात दुनिया के सामने रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने यह वीडियो बनाया.वीडियो में उन्होंने कहा, “मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा भी था? मैं चाहती थी कि कुछ भी करने से पहले वीडियो न डालूं और लोगों को सीधे बताऊं, लेकिन मुझे लगा कि सच्चाई बताना जरूरी है. नहीं तो लोग कहेंगे कि मरते-मरते भी व्यूज लेने आ गई.”

प्रशासन पर क्यों सवाल ? 
बताया जा रहा है कि ज्योति अधिकारी ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक महिला की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हो जाती है, जबकि दूसरी महिला की शिकायत महीनों तक पड़ी रहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पिछले तीन महीने से लंबित पड़ी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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चरित्र पर भी सवाल 
वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि उनके चरित्र, उनके पति और उनके परिवार को लेकर तरह-तरह की बातें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा, “लोग कह रहे हैं कि मैं चरित्रहीन हूं, मेरा पति बेरोजगार है और शराब का तस्कर है। मेरे परिवार और मेरे काम पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं.”दरअसल, ज्योति अधिकारी हाल के दिनों में कई विवादों को लेकर चर्चा में रही हैं. कुछ दिन पहले उनका और यूट्यूबर सुनीता भट्ट का विवाद सार्वजनिक जगह तक पहुंच गया था. काठगोदाम क्षेत्र के चौपाटी बाजार में दोनों के बीच कहासुनी, गाली-गलौज और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

पुलिस की कार्रवाई तेज हुई 
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से ही सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे थे. इसी दौरान दोनों आमने-सामने आ गईं और विवाद बढ़ गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत न होने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.पुलिस ने शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों महिला ब्लॉगरों को हिरासत में लिया था और उनका चालान किया था.फिलहाल ज्योति अधिकारी को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.डॉक्टरों की निगरानी में उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें : आजम-अब्दुल्ला पैनकार्ड केस में आज आ सकता है अहम फैसला, राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किल!
 

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