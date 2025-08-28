Nainital Fire News: नैनीताल में धू-धूकर जली अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, पूरा घर जलकर खाक, बुजुर्ग महिला की मौत

गौरव जोशी/नैनीताल: शहर के मल्लीताल मोहनको स्थित तीन मंजिला भवन में बुधवार की रात भीषण आग लग गई. इस भवन में एक महिला की जिंदा जल कर मौत हो गईं. मृतक का शव बरामद कर लिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया. दमकल विभाग ने घटना के लगभग एक घंटे बाद ठीक से मोर्चा संभाला. पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद चलेगा. आग पुराने समय की एक ऐतिहासिक इमारत में लगी, जिसे ओल्ड लंदन हाउस के नाम से जाना जाता है. अंग्रेजों के जमाने की यह बिल्डिंग अपनी शानदार बनावट और खूबसूरती.के लिए मशहूर रही है.

घर पूरी तरह जलकर खाक

नैनीताल के मोहन को क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई. आग लगने से घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. स्थानीय लोगों ने घर में आग लगने की सूचना पुलिस को दी. आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान घर में एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बाल्टी, पानी के पाइप से पानी छोड़ते और होटल दुकान के फायर एक्स्टिंग्युशर से आग पर काबू पाने की कोशिश की.आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला के शव को घर से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है.

नैनीताल के एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, एक घर में आग लग गई और हमें इसकी जानकारी मिलने के साथ ही टीमें मौके पर पहुंच गईं. आग को काबू में कर लिया गया है. एक शव बरामद हुआ है.

लकड़ियों का बना था मकान-आईजी रिद्धि अग्रवाल

आईजी रिद्धि अग्रवाल ने बताया जिस घर में आग लगी वह लकड़ियो से बना पुराना घर था जिसमें आग तेजी से फैली. इसके बावजूद भी दमकल और पुलिस ने तत्परता के साथ आग को फैलने से रोका. अगर समय रहते आग को नियंत्रित नहीं किया जाता तो आग पूरे बाजार को चपेट में ले सकती थी.