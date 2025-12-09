नैनीताल के चीन बाबा क्षेत्र में लगी भीषण आग, कई मकान चपेट में, आग बुझाने में जुटीं कई दमकल गाड़ियां

Nainital : उत्तराखंड के नैनीताल में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां मल्लीताल बाजार के चीन बाबा इलाके में आग लग गई. एक मकान में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि जल्द ही इस आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया. लकड़ी के बने मकान एक -एक करके खाक होने लगे. आग की लपटों की चपेट में आसपास के कई मकान भी आ गए.

दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पहुंची और आग पर काबू पाने की प्रयास किया. आग काफी ज्यादा होने की वजह से इसे बुझाने में दिक्कत आ रही है. जानकारी के मुताबिक दमकल की और गाड़ियों को बुलाया गया है.

हादसे के चश्मदीद ने बताया

वहीं हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने एक मकान से आग की लपटे निकलते हुए देखी. घर के अंदर से कुछ लोगों के चीख पुकार का शोर भी आ रहा था. जैसा ही हमने ये देखा हम वहां पहुंचे और आसपास के लोगों की मदद से घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. लेकिन जब तक लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया मकान लकड़ी का होने की वजह से पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया.

आग लगने की घटना पर पुलिस का बयान

पुलिस के मुताबिक आग काफी भीषण लगी है, उसने कई मकानों को और आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया है. आग बुझाने का काम जारी है. हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं है.

