नैनीताल के स्कूल में भीषण आग, प्रिंसिपल और बच्चों ने ऐसे बचाई अपनी जान; आसमान छूती लपटे देख सहमे लोग

Nainital News: नैनीताल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में देर रात लगी भीषण आग के बाद अब हालात सामान्य हैं, हालांकि आग ने पूरे स्कूल भवन को जलाकर खाक कर दिया. हालांकि यह बड़ी घटना प्रिंसिपल और उनके बच्चों के वजह से टल गई
नैनीताल न्यूज/गौरव जोशी : उत्तराखंड के नैनीताल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में देर रात लगी भीषण आग के बाद अब हालात सामान्य हैं, हालांकि आग ने पूरे स्कूल भवन को जलाकर खाक कर दिया. आग लगने के समय स्कूल में मौजूद प्रधानाचार्य जगदीश तिवारी ने बताया कि घटना के वक्त वे परिसर में ही अपने कमरे में थे. स्थानीय लोगों ने उन्हें आग की सूचना दी, लेकिन जब तक वे बाहर निकलते तब तक आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया था.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह मामला नैनीताल में चीन बाबा क्षेत्र स्थित स्कूल की है जहां प्रधानाचार्य जगदीश तिवारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने स्कूल भवन में आग लगने की सूचना दी. जब तक अपने कमरे से निकलते तब तक उनके कमरे और स्कूल भवन मे आग लग चुकी थी. आग की लपटें तेज होती देख उनके बेटे ने घर में रखा गैस सिलेंडर खिड़की से बाहर फेंक कर बड़ा हादसा टाल दिया.
स्कूल कितने बच्चें पढ़ने थे
प्रधानाचार्य ने बताया कि बताया कि स्कूल में करीब 126 बच्चे अध्ययनरत हैं, सौभाग्य से घटना के समय स्कूल बंद था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. स्थानीय निवासी विक्रम रावत ने बताया कि करीब शाम 7 बजे उन्होंने स्कूल से धुआं निकलते देखा जब तक वे स्थानीय लोगों को सूचना देते, आग तेज़ी से फैल चुकी थी. स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लंबे प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया.
