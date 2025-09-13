Ramnagar News: जंगल में गश्त पर निकले वन कर्मी, अचानक हो गया 3 बाघों से सामना, फिर जो हुआ सुन हर कोई हैरान

Ramnagar News: रामनगर में एक बड़ी दुर्घटना टल गई है. यहां चार वन कर्मी नियमित गश्त पर थे. तभी अचानक एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ सामने आ गई. फिर वनकर्मियों ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Ramnagar News/सतीश कुमार: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वनप्रभाग के टेढ़ा क्षेत्र में वनकर्मियों ने अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा टाल दिया है. वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में दिन-रात तैनात वनकर्मी उस समय संकट में आ गए, जब वे नियमित गश्त पर निकले थे. इसी दौरान टेड़ा कुलबन्दा नाले के पास अचानक तीन टाइगर्स सामने आ गए. इनमें एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ आक्रामक दिखी.
वनकर्मियों के सामने आए 3 बाघ
अचानक सामने आए बाघ की वजह से वनकर्मियों की सांसें थम गईं. इस खतरनाक स्थिति में चार वनकर्मियों ने बिना देर किए पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया. वहां से उन्होंने दुबककर बैठकर अपनी जान बचाई. रामनगर वनप्रभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि हमारे वनकर्मी हर रोज अपनी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए गश्त पर निकले थे. तभी तीन टाइगर उनके सामने आ गए.
शावकों की मूवमेंट पर नजर
रामनगर वनप्रभाग के रेंज अधिकारी ने बताया कि वनकर्मियों ने आनन-फानन में फैसला लेते हुए पेड़ पर चढ़ना ही सही समझा. उन्होंने बताया कि हमारे वनकर्मी टाइगर और उसके शावकों की मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. इसके चलते ही इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी अनहोनी की पुनरावृत्ति न हो.
टाइगर्स की संख्या में इजाफा
हाल ही में वन विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह भी माना जा रहा है कि रामनगर वनप्रभाग में टाइगर्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. यह वृद्धि वन परिदृश्य पुनर्स्थापन और संरक्षण कार्यों का सकारात्मक परिणाम है. वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिम्वाल का कहना है कि यह वृद्धि जैव विविधता के स्वस्थ होने का संकेत है.
मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना
वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल साबित हो रहे हैं. हालांकि, इस वृद्धि के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना भी बढ़ गई है. इसलिए वन विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में निगरानी सख्त की जा रही है. वनकर्मियों के लिए वन्यजीवों के साथ मुठभेड़ कोई नई चुनौती नहीं है. अक्सर उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर खुद को सुरक्षित करना पड़ता है.
यह भी पढ़ें: Maharajganj News: बाजार में रेंगता दिखा 9 फीट का अजगर, देखने वालों के छूटे पसीने, मच गई भगदड़