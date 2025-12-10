Advertisement
नैनीताल में बड़ा हादसा, रामगढ़ में गहरी खाई में गिरी कार, मामा भांजी की मौत

Ramgarh Accident: गाजियाबाद का एक परिवार कार से नैनीताल घूमने गया था. लौटते समय कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में मामा भांजी की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:57 PM IST
नैनीताल में बड़ा हादसा, रामगढ़ में गहरी खाई में गिरी कार, मामा भांजी की मौत

Ramgarh Accident: नैनीताल के रामगढ़ में देर रात पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में मामा भांजी की मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से रेस्क्यू कर कार सवारों को खाई से बाहर निकाला. हादसे में एक बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायलों को हल्द्वानी एसटीएच रेफर किया गया है. 

घूमने गया था पूरा परिवार 
भवाली कोतवाल प्रेम मेहरा ने बताया रामगढ़ गागर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पहुंचाया गया. ये सभी लोग मुक्तेश्वर से गाजियाबाद जा रहे थे. वाहन में 8 लोग सवार थे. हादसे में सचिन, निवासी शिवपुरी सेक्टर–9 न्यू विजय नगर गाजियाबाद, लक्षी निवासी शिवपुरी सेक्टर–9 न्यू विजय नगर गाजियाबाद की मौके पर ही मृत्यु हो गई. 

गाजियाबाद लौट रहा था परिवार 
कोतवाल प्रेम मेहरा ने बताया कि हादसे में छह लोग घायल हो गए. घायलों को को एसटीएच रेफर किया गया है. बताया कि सभी मुक्तेश्वर घूमने आए थे, रात को गाजियाबाद वापस जा रहे थे. परिवारों को घटना की सूचना दे दी है. मृतकों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

यह भी पढ़ें : नैनीताल के स्कूल में भीषण आग, प्रिंसिपल और बच्चों ने ऐसे बचाई अपनी जान; आसमान छूती लपटें देख सहमे लोग

यह भी पढ़ें :  नैनीताल के चीन बाबा क्षेत्र में लगी भीषण आग, कई मकान चपेट में, आग बुझाने में जुटीं कई दमकल गाड़ियां

Accident in Ramgarh

