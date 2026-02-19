Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3115086
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

400 KM चलकर आया दूल्हा, दुल्हन नहीं… पुलिस की गाड़ी में बैठकर लौटा! कारण जानकर रह जाएंगे हैरान

Udham Singh Nagar News: ऊधम सिंह नगर में 400 किलोमीटर दूर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा अपनी दुल्हन को जयमाला नहीं पहना सका.ठीक पहले पुलिस और एनजीओ की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

ऊधम सिंह नगर न्यूज/विजय आहूजा:  उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर में उस समय शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, जब जयमाला से ठीक पहले पुलिस और एनजीओ की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी. हरियाणा के जींद से करीब 400 किलोमीटर दूर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा अपनी दुल्हन को जयमाला नहीं पहना सका और उसे पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा. पुलिस ने मामले में दूल्हे, उसके पिता और लड़की के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानें पूरा मामला क्या 
दरअसल, यह मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र के गांव सैंजनी और किच्छा के अंजनिया गांव से जुड़ा है. यहां एक परिवार में नाबालिग लड़की की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. हरियाणा के जींद निवासी 27 वर्षीय मोहित बारात लेकर गांव पहुंचा था. लड़की पक्ष ने बारातियों का स्वागत-सत्कार भी किया और शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं. परिवार और रिश्तेदार शादी की खुशियों में डूबे हुए थे.

एनजीओ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी
इसी दौरान किच्छा की एनजीओ आईएसडी (ISD) को सूचना मिली कि जिस लड़की की शादी हो रही है, वह नाबालिग है. सूचना मिलते ही आईएसडी परियोजना निदेशक बिंदुवासिनी अपनी टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गईं. टीम ने लड़की के परिजनों से आधार कार्ड मांगा, लेकिन परिजनों ने दस्तावेज दिखाने में आनाकानी की.इसके बाद टीम ने स्कूल से लड़की का शैक्षणिक रिकॉर्ड मंगवाया.  जांच में पता चला कि लड़की की उम्र मात्र 15 वर्ष 11 माह है, जबकि दूल्हे की उम्र 27 वर्ष है. यह स्पष्ट होते ही पुलिस ने तत्काल शादी रुकवा दी और बारात को वापस भेज दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

नाबालिग को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया
पुलिस ने नाबालिग लड़की को अपनी सुरक्षा में लेकर वन स्टॉप सेंटर में दाखिल कराया, जहां उसकी काउंसलिंग और देखभाल की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों की शादी कानूनन अपराध है और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.पुलिस ने इस मामले में लड़की के माता-पिता, दूल्हे मोहित और उसके पिता मुकेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बैंड संचालकों और कैटरिंग से जुड़े लोगों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी शादी में शामिल होने से पहले दूल्हा-दुल्हन की उम्र की पुष्टि जरूर करें.

यह भी पढ़ें : विधायकों का फोन इग्नोर करना पड़ेगा भारी! विधानसभा अध्यक्ष ने दी चेतावनी....कॉल न उठाने वाले अफसरों पर हो सख्त कार्रवाई
 

TAGS

udham singh nagar news

Trending news

Noida News
नोएडा में ‘बम ईमेल’ से सनसनी! परीक्षा के बीच एक दर्जन स्कूल खाली,पुलिस हाई अलर्ट पर
Sitapur news
सीतापुर में तिलक समारोह बना रणक्षेत्र, पुरानी रंजिश में चली गोलियां
udham singh nagar news
दुल्हन नहीं… पुलिस की गाड़ी में बैठकर लौटा दूल्हा! कारण जानकर रह जाएंगे हैरान
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में पाइपलाइन फटी, 7000 लोग बूंद-बूंद को तरसे! टैंकर से ढोना पड़ा पानी
Kumaoni Holi 2026
होली से पहले ही कुमाऊं में सजी महफिल, ढोल-मजीरों की थाप पर महिलाओं ने मचाया धमाल
Lucknow news
सतीश महाना का 'हंटर'! अफसरों को चेतावनी..फोन न उठाने वाले अफसरों पर हो सख्त कार्रवाई
up jan sunwai order
सीधे सीएम योगी सुनेंगे आपकी फरियाद, फटाफट होगा एक्शन; जनसुनवाई पर सबसे बड़ा कदम
Mathura News
ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ‘जगमोहन’ विवाद पर बवाल; ताला बंद होने से भड़के भक्त
madhumakhi ka hamla
KCA Umpire Death:कौन थे अंपायर मानिक गुप्ता, जो खेल के मैदान में हारे जिंदगी की जंग?
Auraiya News
चीख-पुकार के बीच औरैया में मातम:निचली गंग नहर में गिरी तेज रफ्तार कार,3 लोगों की मौत