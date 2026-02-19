400 KM चलकर आया दूल्हा, दुल्हन नहीं… पुलिस की गाड़ी में बैठकर लौटा! कारण जानकर रह जाएंगे हैरान

ऊधम सिंह नगर न्यूज/विजय आहूजा: उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर में उस समय शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, जब जयमाला से ठीक पहले पुलिस और एनजीओ की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी. हरियाणा के जींद से करीब 400 किलोमीटर दूर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा अपनी दुल्हन को जयमाला नहीं पहना सका और उसे पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा. पुलिस ने मामले में दूल्हे, उसके पिता और लड़की के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानें पूरा मामला क्या

दरअसल, यह मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र के गांव सैंजनी और किच्छा के अंजनिया गांव से जुड़ा है. यहां एक परिवार में नाबालिग लड़की की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. हरियाणा के जींद निवासी 27 वर्षीय मोहित बारात लेकर गांव पहुंचा था. लड़की पक्ष ने बारातियों का स्वागत-सत्कार भी किया और शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं. परिवार और रिश्तेदार शादी की खुशियों में डूबे हुए थे.

एनजीओ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई शादी

इसी दौरान किच्छा की एनजीओ आईएसडी (ISD) को सूचना मिली कि जिस लड़की की शादी हो रही है, वह नाबालिग है. सूचना मिलते ही आईएसडी परियोजना निदेशक बिंदुवासिनी अपनी टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गईं. टीम ने लड़की के परिजनों से आधार कार्ड मांगा, लेकिन परिजनों ने दस्तावेज दिखाने में आनाकानी की.इसके बाद टीम ने स्कूल से लड़की का शैक्षणिक रिकॉर्ड मंगवाया. जांच में पता चला कि लड़की की उम्र मात्र 15 वर्ष 11 माह है, जबकि दूल्हे की उम्र 27 वर्ष है. यह स्पष्ट होते ही पुलिस ने तत्काल शादी रुकवा दी और बारात को वापस भेज दिया.

नाबालिग को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया

पुलिस ने नाबालिग लड़की को अपनी सुरक्षा में लेकर वन स्टॉप सेंटर में दाखिल कराया, जहां उसकी काउंसलिंग और देखभाल की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों की शादी कानूनन अपराध है और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.पुलिस ने इस मामले में लड़की के माता-पिता, दूल्हे मोहित और उसके पिता मुकेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बैंड संचालकों और कैटरिंग से जुड़े लोगों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी शादी में शामिल होने से पहले दूल्हा-दुल्हन की उम्र की पुष्टि जरूर करें.

