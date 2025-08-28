Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में त्राहिमाम कर रहे लोग, आज भी पिंड नहीं छोड़ेगी बारिश, स्कूल बंद, चमोली-पिथौरागढ़ समेत इन जिलों में आफत का अलर्ट

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. उत्तराखंड के तीन जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चार जिलों में येलो अलर्ट है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है.

चमोली में स्कूल बंद

वहीं मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन चमोली ने 28 अगस्त को जिले के सभी विद्यालयों (1 से 12) और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है.

आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

उत्तराखंड के कई जिलों में खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने आज 28 अगस्त को भारी बारिश के आसार जताए हैं. वहीं शुक्रवार को भी देहरादून सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ भूस्खलन, सड़क अवरोध और नदियों के उफान पर होने की आशंका भी जताई है. ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

सूरज और बादलों की आंख मिचौली

देहरादून सहित प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली चल रही है. कहीं-कहीं पर बारिश के दौर भी हो रहे हैं. हालांकि अभी बारिश का क्रम धीमा पड़ा हुआ है. पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट से प्रशासन भी सतर्क है और हालात पर नजर रख रहा है.

आज कहां-कहां हो सकती तीव्र बारिश?

बात करें अन्य जिले की तो देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने या बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

29 अगस्त को देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और साथ ही गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना है. जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में कहीं-कहीं बाहरी बारिश के अति तीव्र दौर होने की संभावना है. मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन होने और चट्टान गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने की चेतावनी दी है. मौसम विज्ञान केंद्र ने निचले इलाकों में जल भराव होने की चेतावनी भी दी है.

