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फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… फिर बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़, 6 शातिर गिरफ्तार

 Udham Singh Nagar News : ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए लूट, डकैती और ब्लैकमेल की वारदातों को अंजाम देने वाले एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया है. नानकमत्ता पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के छह शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:24 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

उधम सिंह नगर न्यूज/विजय आहूजा: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए लूट, डकैती और ब्लैकमेल की वारदातों को अंजाम देने वाले एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया है. नानकमत्ता पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के छह शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनमें चार पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.

जानिए पूरा मामला क्या ? 
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को निशाना बनाता था. गिरोह की महिलाएं पहले फोन के जरिए लोगों से संपर्क करती थीं और मीठी-मीठी बातों में फंसाकर उन्हें मिलने के लिए सुनसान जगहों पर बुलाती थीं. जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचता, पहले से घात लगाए बैठे गिरोह के अन्य सदस्य उसे घेर लेते और बंधक बना लेते थे.

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी 
घटना का खुलासा तब हुआ जब 14 मार्च 2026 की रात एक व्यक्ति को महिलाओं ने फोन कर अपने जाल में फंसाया और नानकमत्ता क्षेत्र के मच्छी झाला इलाके में बुलाया. पीड़ित जैसे ही अपनी कार से वहां पहुंचा, गिरोह के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया और भड़ाभुड़िया स्थित एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया. वहां उसके साथ मारपीट की गई, कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाया गया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई.

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पुलिस की कार्रवाई तेज 
इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित से नगदी, सोने की अंगूठी, जरूरी दस्तावेज और उसकी कार भी लूट ली और मौके से फरार हो गए.मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 15 मार्च को मुखबिर की सूचना पर डैम बंदे क्षेत्र में घेराबंदी की.इस दौरान पुलिस ने एक हुंडई i-10 कार को रोककर जांच की, जिसमें तारा सिंह, राजेंद्र सिंह उर्फ राजू और दो महिलाएं गुरमीत कौर व सीमा कौर को गिरफ्तार किया गया.पूछताछ के बाद पुलिस ने दो अन्य आरोपी रमन सिंह और गुरविंदर सिंह उर्फ डिम्पल को भी वाटर स्पोर्ट्स क्षेत्र के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार, करीब 9750 रुपये नकद, सोने की अंगूठी, एटीएम कार्ड, दस्तावेज, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है. मुख्य आरोपी तारा सिंह नानकमत्ता कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश भी जारी है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे, बदमाशों ने पीछा कर उतारा मौत के घाट
 

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