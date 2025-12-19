तेज बहाव, गहरी नदी और नन्हे हाथी… रामगंगा को पार करता हाथियों का विशाल दल

Nainital News/गोरव जोशी: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला पर्यटन जोन से सामने आया एक हैरतअंगेज वीडियो इन दिनों लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रहा है. यह वीडियो रामगंगा नदी का है, जिसमें हाथियों का एक विशाल झुंड तेज बहाव और गहराई के बावजूद नदी को पार करता नजर आ रहा है. इस रोमांचक दृश्य को प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी और नेचर गाइड संजय छिम्वाल ने अपने कैमरे में कैद किया है.

25 फीट गहरी रामगंगा नदी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हाथियों का पूरा समूह, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं, एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर गहरी नदी को पार कर रहा है. बारिश के चलते रामगंगा नदी का जलस्तर करीब 20 से 25 फीट तक गहरा हो चुका था, इसके बावजूद हाथियों ने बिना किसी घबराहट के इस चुनौती को पार किया.

वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर लोग हाथियों को उनके विशाल शरीर और भारी भरकम बनावट के कारण सुस्त या कम फुर्तीला समझते हैं, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है. हाथी न केवल पहाड़ों पर चढ़ने में बेहद सक्षम होते हैं, बल्कि वे उत्कृष्ट तैराक भी होते हैं. यह वीडियो उसी क्षमता की एक जीवंत मिसाल है.

संजय छिम्वाल के अनुसार

यह दृश्य एक दिन पूर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के टकला जोन में सफारी के दौरान देखने को मिला. उन्होंने बताया कि हाथियों का यह झुंड बेहद अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहा था. आगे-आगे अनुभवी हाथी रास्ता बनाते हुए चल रहे थे, जबकि बीच में छोटे हाथियों को सुरक्षित रखा गया था. यह दृश्य न सिर्फ रोमांच से भरपूर था, बल्कि वन्यजीवों की सामाजिक समझ और आपसी सहयोग को भी दर्शाता है.

कॉर्बेट में दिखा दुर्लभ नजारा

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और अनोखे वन्यजीव अनुभवों के लिए जाना जाता है. ढिकाला और टकला जोन में सामने आया यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि प्रकृति अपने आप में कितनी अद्भुत और शक्तिशाली है. यह दृश्य न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करता है.

