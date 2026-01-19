रामनगर वालों के लिए GOOD NEWS! कोसी बैराज में सुर्खाबों की रिकॉर्ड बढ़त, 422 से बढ़कर 486 हुई संख्या

रामनगर न्यूज/सतीश कुमार : उत्तराखंड के रामनगर में वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह बेहद उत्साहजनक खबर है. हर साल सर्दियों में प्रवास पर आने वाले सुर्खाब (रूडी शेलडक) पक्षियों की संख्या में इस बार बढ़ोतरी पाई की गई है. कॉर्बेट लैंडस्केप से होकर बहने वाली कोसी नदी, खासकर कोसी बैराज क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की बड़ी मौजूदगी ने न केवल इलाके की सुंदरता बढ़ाई है, बल्कि पर्यावरण को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए हैं.

जानें पूरी बात ?

उत्तराखंड में एशियन वाटरबर्ड सेंसस (AWC) 2026 का आयोजन 18 जनवरी 2026 को कोसी बैराज, रामनगर (नैनीताल) में हुआ. यह सिटिजन साइंस अभियान वैश्विक स्तर पर होने वाले इंटरनेशनल वाटरबर्ड सेंसस (IWC) का हिस्सा है. इस वर्ष यह 40वां एशियन वाटरबर्ड सेंसस और 60वां इंटरनेशनल वाटरबर्ड सेंसस रहा, जिसे खास उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

पक्षी प्रेमियों और वन विभाग की सक्रिय भागीदारी

इस गणना में पक्षी प्रेमियों, छात्रों, स्वयंसेवकों और वन विभाग के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. आज सुबह यानी सोमवार को शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड में नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों के आसपास रहने वाले स्थानीय व प्रवासी जलीय पक्षियों की पहचान और संख्या दर्ज की गई. इसी क्रम में कॉर्बेट लैंडस्केप की महत्वपूर्ण नदी कोसी में भी विस्तृत सर्वे किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सुर्खाब की संख्या में हुई बढ़ोतरी

गणना में शामिल पक्षी प्रेमी दीप मलकानी ने बताया कि वे हर वर्ष इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. उनके अनुसार इस बार सुर्खाब (रूडी शेलडक) की संख्या में बढ़ोतरी पाई गई है, जो क्षेत्र के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है. वर्ष 2025 में जहां 422 सुर्खाब दर्ज किए गए थे, वहीं 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 486 हो गई है.

कुछ प्रजातियों में गिरावट, कुछ में बढ़त

बताया जा रहा हैं कि कुछ अन्य प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी भी देखने को मिली है. आंकड़ों के अनुसार ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट 15 से घटकर 10, कॉमन सैंडपाइपर 2 से 1, कॉमन ग्रीनशैंक 2 से 1 और वूली नेक्ड स्टॉर्क 2 से घटकर 1 रह गया. वहीं लिटिल कॉर्मोरेंट की संख्या 53 से घटकर 25 हो गई है. इसके उलट ग्रेट कॉर्मोरेंट की संख्या 36 से बढ़कर 40 हो गई, जबकि लिटिल ईग्रेट की संख्या में मामूली गिरावट दर्ज हुई है.

दीप मलकानी के अनुसार, ये आंकड़े बताते हैं कि कोसी नदी और आसपास का क्षेत्र जलपक्षियों के लिए अब भी एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण आवास बना हुआ है। यह वार्षिक सर्वे न केवल प्रवासी पक्षियों की स्थिति समझने में मदद करता है, बल्कि पर्यावरणीय परिस्थितियों और संरक्षण की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाता है.