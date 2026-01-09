Uttarakhand News: कौन हैं न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने? 10 जनवरी से संभाल सकते हैं कार्यभार

Uttarakhand High Court News: उत्तराखंड हाई कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. हाल में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उनकी उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी. जिसे मंजूरी देते हुए भारत सरकार ने संस्तुति राष्ट्रपति को भेजी थी.

जस्टिस मनोज गुप्ता कब संभालेंगे कार्यभार?

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दिया है. यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) के तहत की गई है. अब 10 जनवरी से जस्टिस मनोज गुप्ता कार्यभार संभाल सकते हैं. दरअसल, न्यायमूर्ति जी नरेंद्र रिटायर होने वाले हैं. उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मनोज गुप्ता पदभार संभालेंगे.

जानिये कब शुरू किया था अपना करियर?

आपको बता दें, 9 अक्टूबर 1964 को न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का जन्म हुआ था. अपनी उच्च शिक्षा के दौरान उन्होंने कानून के विषय को चुना और 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की. 6 दिसंबर 1987 को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार ने एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया और कानूनी अभ्यास की शुरुआत की.

हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनें

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने वकालत के दौरान मुख्य रूप से सिविल, संवैधानिक और किराया नियंत्रण से जुड़े जटिल कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित किया. फिर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई. इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 अप्रैल 2013 को अतिरिक्त न्यायाधीश बने. जबकि 10 अप्रैल 2015 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए. वहीं, 22 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला.

आज रिटायर हो रहे हैं न्यायमूर्ति जी नरेंद्र

न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू हो जाएगा. उनकी यह नियुक्ति उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की रिटायरमेंट के बाद हुई है. न्यायमूर्ति जी नरेंद्र शुक्रवार यानी 9 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहे हैं.

