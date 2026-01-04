रामनगर में जली शिक्षा की नई लौ! 2000 बच्चे फ्री में करेंगे पढ़ाई, इवनिंग स्कूल की सौगात

रामनगर न्यूज/ सतीश कुमार : उत्तराखंड के रामनगर के सांवल्दे पश्चिम क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए जोतीबा फुले सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल की नींव रखी गई. रचनात्मक शिक्षक मंडल द्वारा संचालित इस अभियान की विधिवत शुरुआत उत्तराखंड शिक्षा परिषद के सचिव वी.पी. सिमल्टी ने की. यह सायंकालीन स्कूल क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 2000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, नींव कार्यक्रम के दौरान शिक्षा परिषद के सचिव वी.पी. सिमल्टी ने रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षकों द्वारा समाज के हित में किया जा रहा यह प्रयास प्रेरणादायक है और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के शैक्षिक व सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

जानें कितने बच्चों को जोड़ा जाएगा

बताया जा रहा हैं कि, 2000 से अधिक बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य हैं रचनात्मक शिक्षक मंडल के संयोजक नवेंदु मठपाल ने बताया कि सांवल्दे और आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले दो हजार से अधिक बच्चों को इस शैक्षिक अभियान से जोड़ा जाएगा. यह पहल केवल शुरुआती शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं कौशल विकास पर विशेष जोर

सायंकालीन स्कूल में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगारपरक पाठ्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा और विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाएगा. इस अभियान को पूरी तरह जनसहयोग से संचालित किया जाएगा. जिसमें शिक्षक, अभिभावक और प्रबुद्ध नागरिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

स्वतंत्रता सेनानियों और साहित्यकारों के नाम से परिसर

नवेंदु मठपाल ने बताया कि सायंकालीन स्कूल परिसर का नाम स्वतंत्रता सेनानी हरिदत्त मठपाल और अंबादत्त बेलवाल के नाम पर रखा गया है. साथ ही आने वाले समय में परिसर के भीतर साहित्य अकादमी से सम्मानित कुमाउनी साहित्यकार मथुरादत्त मठपाल की स्मृति में उत्तराखंडी साहित्य और संस्कृति केंद्र की स्थापना भी की जाएगी.

