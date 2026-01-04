Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3063676
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

रामनगर में जली शिक्षा की नई लौ! 2000 बच्चे फ्री में करेंगे पढ़ाई, इवनिंग स्कूल की सौगात

 Ramnagar News: रामनगर में जोतीबा फुले सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल की नींव रखी गई.  यह सायंकालीन स्कूल क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 2000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट AI

रामनगर न्यूज/ सतीश कुमार : उत्तराखंड के रामनगर के सांवल्दे पश्चिम क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए जोतीबा फुले सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल की नींव रखी गई. रचनात्मक शिक्षक मंडल द्वारा संचालित इस अभियान की विधिवत शुरुआत उत्तराखंड शिक्षा परिषद के सचिव वी.पी. सिमल्टी ने की. यह सायंकालीन स्कूल क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 2000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल, नींव कार्यक्रम के दौरान शिक्षा परिषद के सचिव वी.पी. सिमल्टी ने रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षकों द्वारा समाज के हित में किया जा रहा यह प्रयास प्रेरणादायक है और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के शैक्षिक व सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

जानें कितने बच्चों को जोड़ा जाएगा 
बताया जा रहा हैं कि, 2000 से अधिक बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य हैं रचनात्मक शिक्षक मंडल के संयोजक नवेंदु मठपाल ने बताया कि सांवल्दे और आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले दो हजार से अधिक बच्चों को इस शैक्षिक अभियान से जोड़ा जाएगा. यह पहल केवल शुरुआती शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रतियोगी परीक्षाओं कौशल विकास पर विशेष जोर
सायंकालीन स्कूल में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगारपरक पाठ्यक्रम, कंप्यूटर शिक्षा और विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाएगा. इस अभियान को पूरी तरह जनसहयोग से संचालित किया जाएगा. जिसमें शिक्षक, अभिभावक और प्रबुद्ध नागरिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

स्वतंत्रता सेनानियों और साहित्यकारों के नाम से परिसर
नवेंदु मठपाल ने बताया कि सायंकालीन स्कूल परिसर का नाम स्वतंत्रता सेनानी हरिदत्त मठपाल और अंबादत्त बेलवाल के नाम पर रखा गया है. साथ ही आने वाले समय में परिसर के भीतर साहित्य अकादमी से सम्मानित कुमाउनी साहित्यकार मथुरादत्त मठपाल की स्मृति में उत्तराखंडी साहित्य और संस्कृति केंद्र की स्थापना भी की जाएगी.

यह भी पढ़ें : घुंघरू का शहर कौन सा जिला कहलाता है? सिंगापुर से मलेशिया त​क भारी डिमांड

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Ramnagar news

Trending news

Ramnagar news
रामनगर में शिक्षा की नई लौ! 2000 बच्चे फ्री में करेंगे पढ़ाई, इवनिंग स्कूल की सौगात
Kanpur News
BJP की अंदरूनी कलह सड़क पर, कानपुर में महापौर के खिलाफ पार्षदों का प्रदर्शन
UP News
न्यू ईयर पर योगी सरकार की बड़ी सौगात, चिकित्सा शिक्षा में 1200 से ज्यादा नौकरियां
Chamoli news
51 साल बाद गांव पहुंचीं पुत्रदायनी मां अनुसुया...देवभूमि में उमड़ा आस्था का सैलाब
Noida News
'जिंदगी से परेशान हूं' नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर इंडियन ऑयल के डायरेक्टर की मौत
Varanasi News
काशी में खेल का महाकुंभ ! कश्मीर–लद्दाख की बेटियों ने हिजाब पहनकर दिखाई प्रतिभा
bijnor news
बिजनौर में दिनदहाड़े गोलियों से छलनी हुआ युवक, शादी से पहले उजड़ गया घर
kaushambi news
'मेरी बेटी के साथ किया गलत काम…' प्रेम प्रसंग के डिप्रेशन में छात्र का खौफनाक कदम
Meerut News
यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन बदन सिंह बद्दो, रसूख, रिवॉल्वर और रहस्य की खौफनाक कहानी
Ghaziabad News
इंतजार खत्म! अप्रैल से खुलेगा कैलाश मानसरोवर भवन, विवाह समारोहों की बुकिंग शुरू