राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु जाएंगी कैंची धाम, मंदिर में श्रद्धालुओं की नो एंट्री, नैनीताल में सिक्योरिटी लॉकडाउन

गौरव जोशी/नैनीताल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को कैंची धाम में बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन करेंगी. इस दौरान कैंची धाम मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है. राष्ट्रपति मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल में रहेंगी और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी. राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के चलते कैंची धाम की सड़क बंद रहेगी. भारी पुलिस फोर्स के साथ कैंची धाम की सड़कों को डायवर्ट किया गया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी कैंची धाम मंदिर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत देर शाम नैनीताल पहुंची. राष्ट्रपति के नैनीताल पहुंचने के दौरान शहर की माल रोड में जीरो जोन रहा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20 वे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगी और बाबा नीब करोली महाराज के दर्शन के लिए कैंची धाम जाएंगी. इसके साथ ही राजभवन के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर राज भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगी.

नैनीताल से कैंची धाम तक भारी संख्या में पुलिस फोर्स

मंदिर समिति के प्रबंधक प्रदीप साह भय्यू ने बताया कि कि राष्ट्रपति की सुरक्षा की दृष्टि के तहत श्रद्धालु दोपहर 12 बजे बाद ही मंदिर में दर्शन कर पाएंगे. उन्होंने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है. राष्ट्रपति आधे घंटे से अधिक समय तक कैंची धाम में रहेंगी. सुरक्षा की दृष्टि के तहत नैनीताल से कैंची धाम तक भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

तीन के उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिन के जिले भ्रमण पर हैं. सोमवार शाम वह नैनीताल पहुंची और राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. मंगलवार सुबह 10:05 से 10:35 तक उनका कैंची धाम का दौरा प्रस्तावित है. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है.