किसान आत्महत्या मामला में SIT करेगी जांच ! हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, धामी सरकार से मांगी रिपोर्ट

Sukhwant suicide case: उत्तराखंड के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या से जुड़े मामले में गुरुवार 15 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस मामले में नामजद आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल आरोपियों को कोई राहत नहीं दी है.

जानें पूरी बात ?

दरअसल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि इस संवेदनशील मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जांच किस स्तर पर पहुंची है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि मामले की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट शुक्रवार तक पेश की जाए.इसके साथ ही अदालत ने साफ किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्दबाजी में कोई अंतरिम राहत देना उचित नहीं होगा. इस प्रकरण की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख

बता दे कि किसान सुखवंत सिंह की मौत के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और किसान को न्याय दिलाना प्राथमिकता है.

SIT का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने SIT गठन के आदेश जारी किए हैं.इस विशेष जांच टीम की अध्यक्षता आईजी नीलेश आनंद भरणे कर रहे हैं. टीम में आईपीएस अधिकारी अजय गणपति को सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा डिप्टी एसपी वंदना वर्मा, इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट और सब इंस्पेक्टर मनीष खत्री को भी SIT में शामिल किया गया है.

पुलिस मुख्यालय को सीधे रिपोर्ट करेगी SIT

SIT को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और तेजी से करे. यह टीम सीधे पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या दबाव की गुंजाइश न रहे. पुलिस सूत्रों के अनुसार SIT आत्महत्या के कारणों, आरोपियों की भूमिका और अब तक की जांच की हर कड़ी को बारीकी से खंगालेगी.

