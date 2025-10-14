Advertisement
केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब! श्रद्धालुओं की संख्या 17 लाख पार, टूटा 2024 का रिकॉर्ड

Kedarnath Dham: पिछले साल केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को बंद हुए थे. इस बाद एक सप्‍ताह पहले ही केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. इस साल उत्‍तराखंड में इस बार सबसे से ज्यादा आपदाएं हुईं. हालांकि, इसका असर केदारनाथ यात्रा पर नहीं देखने को म‍िला. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:06 PM IST
Kedarnath Dham: ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग भगवान केदारनाथ में इस साल हर दिन नया कीर्तिमान बन रहा है. अब तक भगवान केदारनाथ में 17 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर चुके हैं. बताया गया कि अभी कपाट बंद होने में सप्‍ताह भर का समय बाकी है. बताया गया कि उत्‍तराखंड में भारी बारिश के बीच एक-दो दिन ही श्रद्धालुओं की संख्‍या कम हुई, बाकी हर दिन रिकॉर्ड संख्‍या में श्रद्धालु पहुंचे. 

इस बार भक्‍तों ने तोड़े रिकॉर्ड 
बता दें कि पिछले साल केदारनाथ के कपाट 3 नवंबर को बंद हुए थे. इस बाद एक सप्‍ताह पहले ही केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. इस साल उत्‍तराखंड में सबसे से ज्यादा आपदाएं हुईं. साथ ही बारिश भी ज्‍यादा हुई. एक-दो दिन ही हल्की फुल्की यात्रा बंद हुई. इसके बाद बारिश के समय भी यात्रा खुली रही. बारिश के समय कम ही यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे. अब एक बार फिर से जैसे-जैसे कपाट बंद होने का समय नजदीक आ रहा है यात्रियों की संख्‍या में एकाएक इजाफा हो रहा है. 

17 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
एक दिन पहले ही 13 अक्‍टूबर को केदारनाथ धाम पर 12 हजार से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे. अभी केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में करीब एक सप्‍ताह का समय बाकी है. अब तक 17 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं. दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि इन दिनों सबसे सुंदर मौसम हो रखा है. यही सही समय है दर्शन करने के लिए. बता दें कि पिछले साल 16 लाख 52 हजार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए थे. बता दें कि अभी कपाट बंद होने में समय है. ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्‍या और बढ़ सकती है.  

