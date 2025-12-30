नए साल पर उत्तराखंड तैयार...पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ संभालने को धामी सरकार का विशेष प्लान

नैनीताल न्यूज: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नव वर्ष–2026 के अवसर पर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. चारधाम, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में नए साल पर लाखों पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है, ऐसे में सरकार ने सुचारू आवागमन के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की हैं.

दरअसल, अभी नए साल के वजह से हर राज्य से लोग उत्तराखंड घूमने जा रहे है ऐसे भीड़ होना लाजिम है. राज्य पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने इस बार नए तरीकों को अपनाया है. सीमावर्ती चेकपोस्टों पर प्रवेश के साथ ही पर्यटकों के वाहनों पर रंग-बिरंगे स्टीकर लगाए जा रहे हैं. इन स्टीकरों से यह पता चल सकेगा कि वाहन किस पर्यटन स्थल की ओर जा रहा है और उसमें कितने पर्यटक सवार हैं.

हर गंतव्य के लिए अलग रंग के स्टीकर निर्धारित किए गए हैं

मसूरी के लिए अलग रंग,नैनीताल व कुमाऊँ क्षेत्रों के लिए अलग,धारचूला, पिथौरागढ़ और अन्य पर्वतीय मार्गों के लिए अलग स्टीकर है.स्टीकर प्रणाली का उद्देश्य ट्रैफिक को भीड़भाड़ वाले इलाकों में नियंत्रित करना, पार्किंग प्रबंधन को एरिया को व्यवस्थित रखना और आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियाँ तुरंत पहचानकर मार्ग बदलने की सुविधा देना है.

कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर पारखी नजर

सीएम धामी ने निर्देश दिए कि छुट्टियों के दौरान गश्त बढ़ाई जाए और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए. भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और पर्यटन पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है.होटलों, पार्किंग स्थलों और ट्रेकिंग रूट्स पर भी चेकिंग को बढ़ाया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या हादसे का खतरा न रहे. प्रशासन ने शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई, रूट डायवर्जन और रात में भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण जैसे निर्देश जारी किए हैं.

यहां होगी पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र और हेल्पलाइन सक्रिय

इस बार नया साल अच्छे से माना पाए इसके लिए पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबरों को सक्रिय किया है और सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटक सहायता केंद्र 24 घंटे उपलब्ध रहें. मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति में यात्रियों को समय रहते अलर्ट भेजने की भी व्यवस्था की गई है.

नए साल पर उत्तराखंड में सुरक्षित और यादगार यात्रा की उम्मीद

उत्तराखंड के धामी सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटक बिना किसी कठिनाई के नए साल का जश्न उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता के बीच मना सकें. सरकार के मुताबिक, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत किया गया है कि भीड़ के बावजूद व्यवस्था बिगड़े नहीं और राज्य की पर्यटन छवि और बेहतर हो.

