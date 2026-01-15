कुमाऊं में गुलदार का खौफ; नैनीताल के इन इलाकों में 17 जनवरी तक स्कूल-आंगनबाड़ी बंद, दूध सप्लाई का समय भी बदला

Nainital News (विनोद कंडपाल): कुमाऊं के कई जिलों में गुलदार का आतंक लगातार जारी है, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिले में गुलदार की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाकों में गुलदार का आतंक जारी है, कई गांव में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और लोग दहशत के मारे घर के अंदर कैद होने पर मजबूर हो गए हैं.

दो दिन स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश

डीएम नैनीताल ने नैनीताल जिले के धारी ओखलकांडा और रामगढ़ इलाकों में गुलदार की मूवमेंट को देखते हुए 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं, डीएम नैनीताल द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि स्कूल आते जाते समय बच्चों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए गुलदार की सक्रियता को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे.

दूध पहुंचाने की बदलेगी टाइमिंग

दूसरी तरफ वन्यजीव की सक्रियता को देखते हुए DM ने तहसील धारी एवं रामगढ के क्षेत्रों के दुग्ध संग्रह केन्द्रों पर दूध पहुंचाने का समय सुबह 6 से 7 बजे के स्थान पर सुबह 7 से 8 बजे निर्धारित किया है. कुमाऊं कमिश्नर ने पर्वतीय क्षेत्रों में आदमखोर वन्यजीव की सक्रियता के दृष्टिगत ग्रामीणों द्वारा दूध, दुग्ध संग्रह केन्द्रों तक पहुंचाने के दौरान जान-माल की सुरक्षा को गम्भीरता से लेते हुये महाप्रबन्धक दुग्ध संघ लालकुआं को निर्देश दिये हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने महाप्रबन्धक दुग्ध संघ को इस परिवर्तन की सूचना सभी सम्बन्धित दुग्ध समितियों, संग्रह केन्द्रों प्रभारियों और दुग्ध उत्पादकों को लिखित एवं मौखिक के माध्यम से तत्काल अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही स्थानीय प्रशासन, वन विभाग एवं दुग्ध समितियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं.

अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था

उन्होंने महाप्रबन्धक दुग्ध संघ लालकुआं को निर्देश दिये हैं कि यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी. साथ ही उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे. कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्रामीणों को साथ में लेकर फॉरेस्ट डिपार्मेंट उचित कदम उठाए और ग्रामीणों को इस बात के लिए जागरूक करें कि कोई भी ग्रामीण जंगल में अकेले या शाम के समय बिल्कुल ना जाएं, पहाड़ी क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता को देखते हुए झाड़ियों के कटान का कार्य भी किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!