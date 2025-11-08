अब नैनीताल घूमना हुआ और महंगा, उत्तराखंड में लगेगा ग्रीन टैक्स, जो सैलानियों की जेब करेगा ढीली

Nainital Tourism News: नैनीताल में अब आने वाले पर्यटकों को ग्रीन टैक्स देना होगा. बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह नया नियम लागू हो जाएगा. एक दिसंबर से लागू करने का फैसला लिया गया है. यह टैक्स मुख्य रूप से दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर लागू होगा

ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला

नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और हरे-भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है. हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं, जिससे नगर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है. खास तौर पर वीकेंड और छुट्टियों के दौरान यहां भीड़ बहुत बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है.

ग्रीन टैक्स से क्या होगा फायदा?

यह टैक्स उत्तराखंड में प्रवेश करने के समय निर्धारित बैरियर पर लिया जाएगा. स्थानीय निवासियों और उत्तराखंड परिवहन की बसों को इससे छूट दी गई है. वहीं ग्रीन टैक्स ले जाने के मामले पर नैनीताल घूमने पहुंचेगी. महिला पर्यटको ने इस टैक्स को उचित बताया. उन्होंने कहा कि यह पैसा पर्यावरण संरक्षण के लिए सही तरीके से उपयोग होता है तो हमें इसे देने में कोई समस्या नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पूर्णागिरी शारदा प्रोजेक्ट के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना, खर्च होंगे 3300 करोड़, आस्था, संस्कृति और रोजगार को मिलेगा नया आयाम