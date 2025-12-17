Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

ब्लैक डॉग से बडवाइजर तक नहीं होगा महंगा, नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाया रोक, जानिये अब कितने में मिलेगी शराब?

Nainital High Court News: उत्तराखंड में अब शराब महंगी नहीं होगी. मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने की. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:57 AM IST
Nainital High Court News
Nainital High Court News: उत्तराखंड में अब शराब की कीमत नहीं बढ़ेगी. नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) ने सुनवाई के बाद सरकार के नोटिफिकेशन (Notification) पर रोक लगा दी है. उत्तराखंड की प्रमुख शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने की.

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मंगलवार को कोर्ट ने धामी सरकार के सचिव आबकारी समेत निदेशक आबकारी को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट का मानना है कि किसी आबकारी वर्ष के बीच में मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. जानकारी के मुताबिक, 28 नवंबर 2025 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शराब की कीमत बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको आईजीएल शराब कंपनी ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी.

नैनीताल हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) का नोटिफिकेशन गलत है. इस पर रोक लगाई जाए. याचिका में कहा गया है कि जो फार्मूला रेट बढ़ाने के लिये बदला गया है, उससे दाम कहीं ज्यादा हो जायेंगे. कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है.

मौजूदा कीमतों की तुलना में इजाफा 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड की धामी सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में अहम संशोधन किया है और राज्य में शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise duty) पर 12 फीसदी एकस्‍ट्रा वैट (Extra VAT) लगाने की स्वीकृति दे दी थी. इस फैसले के बाद राज्य में शराब की कीमतें मौजूदा रेट (Rate) की तुलना में इजाफा होने वाली थीं. 

कितनी बढ़ेगी शराब की कीमत?
सूत्रों का कहना है कि 15 दिसंबर तक हर तरह की शराब की बोतलों पर नई कीमतें लागू होने वाली थी. इसके बाद बाजार में देशी, विदेशी, बीयर और प्रीमियम सेगमेंट की शराब की कीमतों में सीधा इजाफा होता. हालांकि, अब हाई कोर्ट ने धामी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार द्वारा लगाए गए 12 फीसदी अतिरिक्त वैट का असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता.

राजस्व आमदनी में मोटा मुनाफा
उम्मीद है कि 40 रुपये से 100 रुपये तक हर बोतल पर कीमत बढ़ जाता. प्रीमियम और आयातित ब्रांड पर और इजाफा हो सकता है. बीयर और IMFL की कीमतों में भी अच्‍छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है. आबकारी विभाग का कहना है कि इस कदम से उत्तराखंड की राजस्व आमदनी में मोटा मुनाफा होगा.

Nainital High Court Newsuttarakhand alcohol rate newsCM Pushkar Singh DhamiLiquor Prices

