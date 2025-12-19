कौन हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनें? 9 जनवरी के बाद संभालेंगे कार्यभार

Uttarakhand High Court News: अब जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की नियुक्ति करने की सिफारिश की है. मौजूदा वक्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जस्टिस जी नरेंद्र की जगह लेंगे.

कौन होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस?

हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जी नरेंद्र हैं, जो 9 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहे हैं. उनके पद छोड़ने के बाद जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता कार्यभार संभालने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मेघालय, झारखंड, सिक्किम और पटना हाई कोर्ट के लिए भी मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की है. 18 दिसंबर 2025 को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया है.

जानें कौन हैं जस्टिस मनोज गुप्ता?

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की इन सिफारिशों को अब अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाने वाला है. जिसके बाद राष्ट्रपति आधिकारिक नियुक्ति हो जाएगी. 9 अक्टूबर 1964 को जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता का जन्म हुआ था. 1987 में जस्टिस गुप्ता ने लखनऊ विश्विद्यालय से कानून में स्नातक किया है, जबकि 6 दिसंबर 1987 को उन्होंने अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया और विधि क्षेत्र में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की.

ये है जस्टिस गुप्ता का न्यायिक सफर

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने मुख्य रूप से दीवानी, किराया नियंत्रण और संवैधानिक मामलों में वकालत की. 12 अप्रैल 2013 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. इसके अलावा 10 अप्रैल 2015 को स्थायी जस्टिस नियुक्त हुए. मौजूदा वक्त में वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं.

वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति के सदस्य भी रहे हैं. इसके अतिरिक्त जस्टिस गुप्ता उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने विधिक सहायता और न्याय तक आमजन की पहुंच को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की नियुक्ति को उत्तराखंड हाई कोर्ट के लिए अहम माना जा रहा है.

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता के दीर्घ न्यायिक अनुभव, संवैधानिक मामलों की गहरी समझ और प्रशासनिक दक्षता से राज्य की न्यायपालिका को नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है.

