Diwali 2025: देश-विदेश को रोशन कर रही सरवर नगरी की 'मोमबत्ती', पर्यटकों की बनी पहली पसंद, जाने क्यों है ये खास?

Nainital Candle Business: सरवर नगरी नैनीताल की मोमबत्ती के क्षेत्र में अलग पहचान है. यहां की मोमबत्ती दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है. इस बार दीपावली पर ये कैंडल मार्केट की रौनक बढ़ा रही हैं. ऐसे में जानिए आखिर क्या है इतना खास?
Nainital Candle Business: दीपावली का त्योहार करीब है. ऐसे में हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है. कोई रंगबिरंगी लाइटे खरीद रहा है, तो कोई मोमबत्ती से अपना घर सजाने की तैयारी में है. ऐसे में सरोवर नगरी नैनीताल के कैंडल की डिमांड बढ़ गई है. नैनीताल में महिलाएं मोमबत्ती बना रही हैं, जो बेहद सुंदर और आकर्षक हैं.
दीपावली पर नैनीताल के कैंडल की डिमांड न सिर्फ उत्तराखंड में फेमस है, बल्कि इसकी मांग देश-विदेश के कोने-कोने में भी है. जिसके चलते नैनीताल के कैंडल कारोबारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं सरोवर नगरी आने वाले पर्यटक भी इन मोमबत्तियों को अपने साथ खरीद कर ले जा रहे हैं.
नैनीताल के कैंडल की डिमांड
भले ही सैर सपाटे के लिये देश और दुनिया से सरोवर नगरी पहुंचने वाले सैलानियों के लिये शहर में कई आकर्षण मौजूद हैं, लेकिन सैलानियों को सबसे अधिक पसंद नैनीताल में बनने वाली मोमबत्ती हैं. नैनीताल की खूबसूरत और रंगबिरंगी मोमबत्ती, जो खास तौर पर हाथों से तरह-तरह के आकार में बनाई जाती है, दीपावली पर उसका क्रेज सभी में देखने को मिल रहा है.
क्या बोली कैंडल कारोबारी?
90 के दशक से कैंडल कारोबार कर रही वर्षा बताती हैं कि खूबसूरत मोमबत्तियों को बड़े जतन और हुनर के साथ सजाया संवारा जाता है. नैनीताल के गिने चुने मोमबत्ती उद्योगों में महिलाएं अपने हाथों के हुनर से शानदार मोमबत्ती बनाने में जुटी हैं. छोटे से घर में कुटीर उद्योग के रूप में मोमबत्ती बनाकर ये महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं. उनके द्वारा गरीब परिवार की महिलाओं को मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो मोम (वैक्स) को पिघलाकर उसमें चमकीले रंगों को मिलाया जाता है.
मशीन का नहीं होता है इस्तेमाल
कैंडल कारोबारी ने आगे कहा कि इन कैंडल्स में से कुछ मोमबत्तियां ग्लास या सांचों में वैक्स भरकर बनाई जाती हैं. कुछ विशेष प्रकार की मोमबत्तियां हैं, जिन्हें महिलाएं केवल अपने हाथों से बनाती हैं. नैनीताल की इन मोमबत्तियों की यह खासियत है कि इनको बनाने में किसी भी तरह के मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है.
