Nainital News: चंद्रग्रहण से बंद हुए कैंची धाम के कपाट, निराश लौटे श्रद्धालु – जानें कब मिलेगा दर्शन का सौभाग्य

कैंची धाम/गौरव जोशी: साल के अंतिम चंद्रग्रहण का प्रभाव रविवार को नैनीताल के धार्मिक स्थलों पर भी गहराई से देखने को मिला. इस अवसर पर बाबा नीम करोली महाराज के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम से लेकर नैना देवी मंदिर, हनुमानगढ़ मंदिर, गोलू देवता मंदिर और पाषाण देवी मंदिर समेत जिले के तमाम प्रमुख मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए. परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान मंदिरों में पूजा-पाठ व दर्शन वर्जित होते हैं. इसी कारण रविवार दोपहर 12 बजकर 45 मिनट से सभी मंदिरों में कपाट बंद कर दिए गए

मंदिर बंद रहे लेकिन आस्था बनी रही

चंद्रग्रहण के दौरान भी भक्तों का आस्था भाव कम नहीं हुआ. सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों के बाहर पहुंचे और गेट पर माथा टेककर अपनी श्रद्धा प्रकट की. इस दौरान भक्तों ने बाहर ही बैठकर भजन-कीर्तन और मंत्रोच्चार किया. नैना देवी मंदिर के पुजारी हरीश पंत ने बताया कि ग्रहण का प्रभाव देर रात करीब दो बजे तक रहेगा. ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर प्रांगण को गंगाजल और मंत्रोच्चार से शुद्ध किया जाएगा. इसके बाद सोमवार सुबह से मंदिर के कपाट पुनः भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे.

क्या है ग्रहण के बाद की परंपरा

चंद्रग्रहण से पूर्व मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई थीं. पुजारियों और मंदिर प्रबंध समितियों ने श्रद्धालुओं को ग्रहण काल में घर पर ही धार्मिक अनुष्ठान करने और मंत्र जाप करने की सलाह दी थी. वहीं, ग्रहण समाप्त होते ही मंदिरों में शुद्धिकरण की परंपरा निभाई गई.

ग्रहण के दौरान शुभ कार्य वर्जित

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान सूतक काल लागू हो जाता है. इस अवधि में पूजा-पाठ, भोजन और मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है. नैनीताल के मंदिरों में भी यही परंपरा निभाई गई.ग्रहण के चलते भले ही मंदिरों के कपाट बंद रहे, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था का भाव देखने लायक था. भक्तों ने मंदिर प्रांगण के बाहर खड़े होकर भक्ति गीत गाए और भगवान से आशीर्वाद की कामना की. अब सोमवार सुबह से एक बार फिर नैनीताल के सभी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे.