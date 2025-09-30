अब पोस्टकार्ड में दिखेंगी नैनीताल की मां पाषाण देवी, मंदिर के 'चमत्कारिक' जल को लेकर हैं खास मान्यताएं

Nainital Pashan Devi Mandir: शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं. ऐसे में आज आपको उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित माता रानी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. अब नैनीताल के ऐतिहासिक पाषाण देवी मंदिर को अब डाक विभाग भी अपनी स्मृतियों में शामिल करेगा.

पोस्टकार्ड होगा जारी

नैनीताल के ऐतिहासिक पाषाण देवी मंदिर को अब डाक विभाग ने अपनी स्मृतियों में संजो लिया है. 11 और 12 अक्टूबर को नैनीताल में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में पाषाण देवी मंदिर की तस्वीर का पोस्टकार्ड जारी किया जाएगा. केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा पोस्ट कार्ड रिलीज करेंगे.

मंदिर के पुजारी का क्या कहना?

मंदिर के पुजारी जगदीश चंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय डाक विभाग की एक टीम केंद्र सरकार से अनुमति लेकर हाल ही में मंदिर पहुंची थी. टीम ने मंदिर का निरीक्षण कर इसकी तस्वीर पोस्टकार्ड में शामिल करने की सहमति मांगी थी. मंदिर समिति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद अब डाक विभाग इसको प्रदर्शनी में औपचारिक रूप से जारी करेगा.

आस्था का केंद्र

नैनीताल का पाषाण देवी मंदिर स्थानीय, देश -विदेशी भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है. पाषाण देवी मंदिर में माँ दुर्गा के साक्षात रूप में विराजमान हैं. किवदंतियों के अनुसार, नैनीताल की रक्षा और सुरक्षा के लिए माँ पाषाण देवी यहाँ विराजमान हुईं. मां की मूर्तियां एक पत्थर में बनी हुई है जिसके चलते मां के मंदिर का नाम पाषाण देवी है.

9 रूपों में एकसाथ मौजूद मां

कहा जाता है मां पाषाण देवी को स्नान कराए गए पानी को पीने से हकलाने, चर्म रोग समेत कई बीमारियां दूर हो जाती है. ठंडी सड़क स्थित मंदिर में मां 9 स्वरूपों में एक साथ मौजूद है. नैनीताल में कोई भी तीज त्यौहार या पर्व होता है ऐसे में स्थानीय लोग मां पाषण देवी के मंदिर पर माथा टेकने जरूर आते हैं.