Zee UP-Uttarakhand नैनीताल

Nainital News: क्रिसमस और नए साल की तैयारी में जुटा नैनीताल, स्पेशल प्लम केक से होता है पर्यटकों का स्वागत

Nainital News: क्रिसमस और नए साल के लिए नैनीताल के होटल और पर्यटन कारोबारी पूरी तरह से तैयार है. क्रिसमस से 45 दिन पहले केक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है. जिससे क्रिसमस के लिए विशेष प्लम केक बनाया जाता है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:33 PM IST
Nainital News
Nainital News

Nainital News: क्रिसमस और नए साल के लिए नैनीताल के होटल और पर्यटन कारोबारी पूरी तरह से तैयार है. क्रिसमस से 45 दिन पहले केक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है. जिससे क्रिसमस के लिए विशेष प्लम केक बनाया जाता है. विशेष रूप से बनने वाले केक में काजू, अखरोट, किशमिश, सूखे मेवे और 12 तरह की वाइन और रम मिलाई जाती है. जिससे पर्यटकों के लिए विशेष प्लम केक तैयार होता है. हर साल नैनीताल आने वाले पर्यटक इस केक को खूब पसंद करते हैं.

क्रिसमस के लिए बनता है स्पेशल केक
सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर क्रिसमस और नए साल की जश्न के लिए तैयार होने लगी है. नैनीताल के अधिकाश होटलों में केक मिक्सिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें क्रिसमस के लिए केक बनाना शुरू कर दिया है. नमः होटल के जीएम मेधा भट्टचार्य ने बताया क्रिसमस के लिए नैनीताल में विशेष केक बनाया जाता है. कैक बनाने की परम्परा जर्मनी से शुरू हुई थी जो आज भी जारी है.

होटल सेफ का क्या कहना?
होटल की सेफ शिवांगी ने बताया केक बनाने की परंपरा पूर्ण रूप से विदेशी है. लेकिन समय के बदलाव के साथ-साथ भारत में भी प्लम केक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब नैनीताल समेत सभी होटलों में बनाया जाता है. बता दें कि क्रिसमस से लेकर नए साल तक नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद होती होती है.

कैसे तैयार होता है प्लम केक
प्लम केक बनाने में खास विधि अपनाई जाती है. केक बनाने की सामग्री को करीब 40 दिन तक रम,व्हिस्की समेत अन्य प्रकार की वाइन में भिगो कर रखा जाता है. जिसे क्रिसमस के मौके पर बनाया जाता है जो बेहद स्वादिष्ट होता है. केक मिक्सिंग कार्यक्रम के दौरान होटल में मौजूद पर्यटक भी मौजूद रहे. जिन्होंने केक मिक्सिंग सेरेमनी को पसंद किया. इस मौके पर डीएस ग्रुप मे वरिष्ठ अधिकारी समेत होटल का स्टॉफ मौजूद रहा.

बता दें कि न्यू ईयर के जश्न के लिए नैनीताल के होटलों में पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं. शहर के अधिकतर बड़े होटलों में पैकेज में आकर्षक कार्यक्रम व गीत-संगीत की धूम आज शाम देखने को मिलती है. वहीं, शहर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से स्थानीय व्यापारियों को भी मुनाफा होता है. पैराग्लाइडिंग, नौकायन, कयाकिंग और जीप लाइन संचालकों को भी कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है.

 

Nainital News

