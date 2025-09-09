नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़! हाईकोर्ट में 18 सितंबर को होगी बड़ी सुनवाई
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2915402
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़! हाईकोर्ट में 18 सितंबर को होगी बड़ी सुनवाई

Nainital: नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़ के आरोप का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़! हाईकोर्ट में 18 सितंबर को होगी बड़ी सुनवाई

Nainital News: नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़ के आरोप का मामला गरमाया हुआ है. अब यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में एक मतपत्र में टेम्परिंग और ओवरराइटिंग की शिकायत मिली थी. याचिकाकर्ता पूनम बिष्ट ने दोबारा मतदान कराने की मांग की है और इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है.

वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज की जांच

याचिका में कहा गया है कि एक मतपत्र के क्रमांक 1 को ओवरराइटिंग करके क्रमांक 2 बना दिया गया. जिससे वह मतपत्र अमान्य हो गया. याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट में मतगणना के दौरान की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की.

Add Zee News as a Preferred Source

जिलाधिकारी और एसएसपी को भी बुलाया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट को सूचित किया गया था कि चुनाव आयोग के पास इस मामले से जुड़ा एक आवेदन आया हुआ है.
इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 सितंबर तय की थी और दोनों प्रत्याशियों के साथ-साथ जिलाधिकारी और एसएसपी को भी बुलाया गया था.

मामला राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा

5 सितंबर को आयोग के समक्ष सुनवाई हो गई है. जिसको लेकर न्यायालय को सूचित किया कि सुनवाई के बाद इस पर एक निर्णय लेना था, जिसके बाद 6-7 सितंबर को छुट्टी थी. बता दें कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मामला 5 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था. इस दौरान नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी भी आयोग में पेश हुए थे. उन्होंने बताया कि कोर्ट को बताया गया है कि दो दिन के भीतर आयोग के फैसले की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र का जवाब देने के लिए और समय मांग लिया है.

अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख

अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि दोनों पक्षों के संयुक्त आवेदन पर न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है. जल्द ही कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है. कोर्ट के आदेश पर एक-एक पहलू की जांच भी की जा रही है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

TAGS

Nainital

Trending news

Nainital
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़! HC में 18 को होगी बड़ी सुनवाई
kanpur latest news
कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने अफसर को कीचड़ में धकेला, कहा- अब समझ आई लोगों की दिकक्त
Hapur News
इश्क के जुनून में बहू ने उतारा नकाब, हापुड़ में महिला ने अपने ही घर में डाला डाका
pm modi varanasi visit
पीएम मोदी का काशी से अटूट नाता! 52वीं बार वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री
Lucknow latest news
19 जिलों के हजारों किसानों ने रोकी लखनऊ की रफ्तार! मांगों को लेकर बिजली भवन पर डेरा
Shamli news
पढ़ाने के बहाने घर लाए रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, फिर जबरन कराया निकाह...
Nepal Protest
नेपाल हिंसा का यूपी पर असर? जानिए कौन-कौन से जिले सीधे बॉर्डर से जुड़े
Moradabad latest news
हिंदू संगठन के नेता की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, दो दिन बाद ही हो गया एनकाउंटर
Maharajganj News
नेपाल हिंसा के बीच दूल्हे का हौसला, जान की परवाह ना करते हुए दुल्हन लेने पहुंचा
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा के होस्टल में फायरिंग, MBA छात्र की गोली लगने से मौत, सामने आई ये वजह
;