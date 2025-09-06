उत्तरकाशी में फिर बादल फटा, नौगांव क्षेत्र में भारी नुकसान, सूचना मिलते ही सीएम धामी ने शुरू कराया रेस्क्यू ऑपरेशन

Uttarkashi : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नौगांव क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है. बादल फटने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. कई लोगों के फंसे होने की खबर है. सूचना मिलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया है. जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. एनआरएफ और एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है.

प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू शुरू

जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई हैं. घायलों लोगों अस्पताल भेजा गया है. वहीं राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. प्रशासन की टीमें आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं. हताहत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर वहां राहत सामग्री भेजी जा रही है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया संज्ञान

वहीं जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट कर कहा, "जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं."

आपात स्थिति के लिए लगाए गए सायरन

वहीं देहरादून में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 13 सायरल लगाए गए हैं. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "आज देहरादून में 13 सायरन लगाए गए हैं. आपात स्थित में इन सायरनों से सभी लोग एक साथ सतर्क हो जाएंगे. यह तकनीक लोगों को सतर्क करने और उनके जीवन को बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी."

VIDEO | Sudden stream overflow floods residential areas in Uttarkashi's Naugaon. No casualties reported. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/77jmPEoBJ6 — Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2025

