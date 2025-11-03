Advertisement
हिमालय की गोद में दौड़ी हिम्मत...14500 ऊंची पहाड़ी, माइनस 2 डिग्री तापमान, 60KM की दौड़ लगाने पहुंचे 800 धावक

Pithoragarh News: उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में ज्योलिंगकांग पर  हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. मैराथन में चार श्रेणी 5km 10km, 42km और 60 किलोमीटर की दौड़ कराई गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:27 PM IST
Pithoragarh Marathon
Pithoragarh Marathon

Pithoragarh Marathon: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ने इतिहास रच दिया है. पहली बार 14500 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश क्षेत्र में ज्योलिंगकांग पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. 14500 फीट ऊंची पहाड़ियों पर माइनस 2 डिग्री तापमान में 800 लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया. 

​पिथौरागढ़ ने रचा इतिहास 
बता दें कि उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में ज्योलिंगकांग पर  हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. यह आयोजन उत्तराखंड की साहसिक खेल क्षमता, प्राकृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. मैराथन में चार श्रेणी 5km 10km, 42km और 60 किलोमीटर की दौड़ कराई गई. 

60 किलोमीटर की दौड़ में मीनाक्षी ने मारी बाजी 
महिला वर्ग में पौड़ी गढ़वाल की मीनाक्षी 60 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में प्रथम स्थान पर रहीं. वहीं, पुरुष वर्ग में 60 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में चमोली के दिगंबर सिंह पहले स्थान पर रहे. मैराथन का यह आयोजन आईटीबीपी और उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से कराया गया था. सचिव पर्यटन धीरेज गर्बयाल ने बताया कि सोमवार सुबह ही मैराथन का आयोजन किया गया.  

पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा 
उन्होंने कहा कि इस मैराथन का उदृदेश्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को साकार करना है. इस मैराथन से भारत से दूर दूर से लोग प्रतिभाग करने पहुंचे. इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानी लोगों को रोजगार भी मिलेगा. इसके अलावा यहां हो रहे पलायन पर रोक लगेगी. 

स्थानीय लोग सीमाओं के प्रहरी
वहीं, आईटीबीपी के आईजी संजय गुंजीयाल ने कहा कि उनका भी यही मानना है कि स्थानीय लोग हमारी सीमाओं के प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं. जो हमें बर्फ के समय सीमाओं पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी बताते हैं. मैराथन का यह आयोजन बेहतरीन था. उषा गुंजीयाल ने इस आयोजन के लिए सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया. 

नवंबर में भी दिखी लोगों की भीड़ 
उन्होंने कहा कि नवंबर चल रहा है जबकि यहां के लोग सितंबर से अक्टूबर में ही नीचे धारचूला और मैदानी इलाकों में चले जाते हैं. लेकिन सरकार के इस प्रकार के आयोजनों से आप देख सकते हैं कि नवंबर में भी यहां कितनी भीड़ है. स्थानीय लोग यहीं रहकर अपना व्यापार कर रहे हैं. वहीं, मैराथन में दौड़ने उड़ीसा से आए नारायण ने कहा कि ये जगह कोई कश्मीर से कम नहीं है. ये भोले की नगरी है. यहां हर साल आना चाहूंगा.

Pithoragarh News

