Mann Ki Baat: होम स्टे है आमदनी का बेहतरीन जरिया, पीएम मोदी ने बताया कैसे चमका उत्तराखंड का टूरिज्म मॉडल?

Pm Modi 'Man Ki Baat': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम ‘मन की बात’ में उत्तराखंड की होम स्टे पॉलिसी की विशेष सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य की यह पॉलिसी स्थानीय लोगों के लिए नई आजीविका का मजबूत साधन बन रही है. पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग अब होम स्टे चलाकर सीधे पर्यटन से जुड़े हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी नई पहचान मिल रही है. पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग अपनी मेहमाननवाजी, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक-परंपराओं से हर आने वाले पर्यटक को विशेष अनुभव दे रहे हैं

भारत में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं, उत्तराखंड बना आकर्षण का बड़ा केंद्र

पीएम मोदी ने दुनिया में चल रहे विंटर फेस्टिवल, स्कीइंग और फैमिली स्नोपार्क जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में भी विंटर टूरिज्म की असीम संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म देश-दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है. कई स्थानों पर स्कीइंग और बर्फीली गतिविधियाँ बेहद लोकप्रिय हो रही हैं.

उन्होंने खास तौर पर आदि कैलाश क्षेत्र का उल्लेख किया, जहाँ हाल ही में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन रन आयोजित हुई. 60 किलोमीटर लंबी यह रन कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे शुरू हुई थी. पीएम ने कहा कि तीन साल पहले तक जहां आदि कैलाश में 2,000 पर्यटक आते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 30 हजार तक पहुंच गई है, जो उत्तराखंड पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है.

काशी तमिल संगमम: सांस्कृतिक एकता का भव्य पर्व

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि 2 दिसंबर से काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो रही है. यह कार्यक्रम तमिल भाषा और संस्कृति से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि काशी के लोग इस बार भी पूरे उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने अतिथियों का स्वागत करने को तैयार हैं. पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे ऐसे और सांस्कृतिक मंच तैयार करें, जो ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करने में मदद करें

