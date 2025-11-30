Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3023791
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

Mann Ki Baat: होम स्टे है आमदनी का बेहतरीन जरिया, पीएम मोदी ने बताया कैसे चमका उत्तराखंड का टूरिज्म मॉडल?

Pm Modi 'Man Ki Baat':  पीएम मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड की होम स्टे पॉलिसी और बढ़ते विंटर टूरिज्म की सराहना की. आदि कैलाश में हाई एल्टीट्यूड रन और बढ़ते पर्यटकों का ज़िक्र किया. साथ ही 2 दिसंबर से शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम को सांस्कृतिक एकता का बड़ा मंच बताया. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mann Ki Baat: होम स्टे है आमदनी का बेहतरीन जरिया, पीएम मोदी ने बताया कैसे चमका उत्तराखंड का टूरिज्म मॉडल?

Pm Modi 'Man Ki Baat':  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम ‘मन की बात’ में उत्तराखंड की होम स्टे पॉलिसी की विशेष सराहना की.  उन्होंने कहा कि राज्य की यह पॉलिसी स्थानीय लोगों के लिए नई आजीविका का मजबूत साधन बन रही है.  पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग अब होम स्टे चलाकर सीधे पर्यटन से जुड़े हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी नई पहचान मिल रही है.  पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग अपनी मेहमाननवाजी, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक-परंपराओं से हर आने वाले पर्यटक को विशेष अनुभव दे रहे हैं

भारत में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं, उत्तराखंड बना आकर्षण का बड़ा केंद्र
पीएम मोदी ने दुनिया में चल रहे विंटर फेस्टिवल, स्कीइंग और फैमिली स्नोपार्क जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में भी विंटर टूरिज्म की असीम संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म देश-दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है.  कई स्थानों पर स्कीइंग और बर्फीली गतिविधियाँ बेहद लोकप्रिय हो रही हैं.

उन्होंने खास तौर पर आदि कैलाश क्षेत्र का उल्लेख किया, जहाँ हाल ही में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन रन आयोजित हुई.  60 किलोमीटर लंबी यह रन कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे शुरू हुई थी. पीएम ने कहा कि तीन साल पहले तक जहां आदि कैलाश में 2,000 पर्यटक आते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 30 हजार तक पहुंच गई है, जो उत्तराखंड पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है. 

Add Zee News as a Preferred Source

काशी तमिल संगमम: सांस्कृतिक एकता का भव्य पर्व
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि 2 दिसंबर से काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो रही है.  यह कार्यक्रम तमिल भाषा और संस्कृति से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि काशी के लोग इस बार भी पूरे उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने अतिथियों का स्वागत करने को तैयार हैं.  पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे ऐसे और सांस्कृतिक मंच तैयार करें, जो ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करने में मदद करें

यह भी पढ़ें : SIR फॉर्म में जरा-सी दिक्कत? घबराएं नहीं… डीएम मेधा रूपम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, तुरंत मिलेगी सहायता
 

TAGS

Pm Modi 'Man Ki Baat'

Trending news

Yogi government
यूपी में 15 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, लखनऊ-काशी समेत इन जिलों में लगेगा जॉब फेयर
Uttarakhand Vidhansabha Chunav 2027
उत्तराखंड में उम्मीदवारों की कमी नहीं, कांग्रेस ने किया दावा तो BJP ने किया पलटवार
UP News
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! जानें कब शुरू हो रही 25% छूट और 100% ब्याज
Gautam Buddha Nagar news
SIR फॉर्म में जरा-सी दिक्कत? घबराएं नहीं… डीएम ने जारी किए नंबर, तुरंत मिलेगी सहायता
bareilly weather
नवंबर के आख़िरी दिन UP में सर्दी का ‘धमाका’! हवा–कोहरे की जुगलबंदी से बढ़ी कपकपी
Earthquake Zones in UP
नोएडा-गाजियाबाद पर भूकंप का खतरा, 'हाई-रिस्क जोन' में ये जिले; नए मैप ने उड़ाए होश!
Anupriya Patel
पंचायत चुनाव से पहले अपना दल S में बदलाव,अनुप्रिया पटेल ने 9 नेताओं को दी जिम्मेदारी
UP land records
UP में इंच-इंच जमीन का मिलेगा सटीक आंकड़ा,चकबंदी से पहले तैयार होंगे भूमि के ई-नक्शे
Amethi Double Decker Buses
यूपी के इस जिले में दौड़ेंगी डबल डेकर बस, एयरपोर्ट जैसे बन रहे Bus Station
Meerut News
MBBS छात्र ने फांसी लगाकर दी जान,मुजफ्फरनगर पुलिस में इंस्पेक्टर हैं पिता, जांच जारी