अल्मोड़ा में 4 हजार साल पहले भी रहते थे इंसान! 10 मीटर ऊंची गुफा मिली, अंदर का नजारा देख विशेषज्ञ भी चौंके
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2920815
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

अल्मोड़ा में 4 हजार साल पहले भी रहते थे इंसान! 10 मीटर ऊंची गुफा मिली, अंदर का नजारा देख विशेषज्ञ भी चौंके

Almora News: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर हजारों साल पुराना शैलाश्रय यानी गुफानुमा जगह मिली है जिसमें कई लोग रह सकते हैं. इस गुफा में ओखली नुमा तीन आकृति भी मिली है.  ध्यूलीकोट में पहले भी इस तरह की जगह मिल चुकी हैं.लेकिन इस नई खोज के बाद क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 13, 2025, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अल्मोड़ा में 4 हजार साल पहले भी रहते थे इंसान! 10 मीटर ऊंची गुफा मिली, अंदर का नजारा देख विशेषज्ञ भी चौंके

Almora: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर हवालबाग ब्लॉक के रौनडाल गांव के पास ध्यूलीकोट में पुरातत्वकाल की दो महत्वपूर्ण खोज मिली हैं. यहां 12 मीटर की टापूनुमा पहाड़ी पर प्रागैतिहासिक काल एक शैलाश्रय मिला है. तो वहीं कड़की उडियार शैलाश्रय में एक गुफा मिली है, जो पुरातत्वविदों के अनुसार नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग (4000–2000 ईसा पूर्व) के हो सकते हैं.  

10 मी ऊंची गुफा
ध्यूलीकोट से करीब डेढ़ किमी दूर मिलने वाली यह गुफा (शैलाश्रय) लगभग 3 मीटर चौड़ी, और चार मीटर गहरी है. जबकि इसके ऊपर छतनुमा पत्थर करीब 10 मीटर ऊंचा है. इसमें एक साथ 10 लोग खड़े हो सकते हैं और 15-20 लोग बैठ सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें (उडियार) प्राकृतिक छेद भी है, जिसमें से हवा और प्रकाश आसानी से गुफा में आ जा सकता है. 

ध्यूलीकोट के शैलाश्रय की खासियत यह है कि इसमें पत्थर से बनी तीन पारंपरिक ओखलियां भी पाई गई हैं. इनकी गहराई 14-15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12-14 सेंटीमीटर हैं. पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इस जगह प्राचीनकाल में काफी लोग रहते होंगे. इस खोज के बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने इस जगह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का खोज शुरू कर दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि अल्मोड़ा में लखुडियार के साथ कई जगहों पेटशाल, फड़कानौला, कसार देवी, ल्वेथाप, महरुउड्यार, फलसीमा,  आदि में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय (गुफाएं) मिल चुके हैं. अब ध्यूलीकोट में शैलाश्रय मिलने से पुरातत्वविद उत्साहित हैं

सामरिक महत्व
ध्यूलीकोट का यह शैलाश्रय एक टापूनुमा ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने की वजह सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यहां से अल्मोड़ा, लोधिया और रौनडाल जैसे क्षेत्र की निगरानी आसानी से की जा सकती है. 

पर्यटन की संभावनाएं
पिछले काफी समय से ध्यूलीकोट के आसपास इस तरह की खोजों से एक और जहां इतिहास के महत्पूर्ण पहलू उभर कर आ रहे हैं. वहीं इस क्षेत्र को पर्यटन के अवसर भी मिल गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ध्यूलीकोट जैसे शांत वातावरण में प्राचीनकाल की ये निशानियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं. यहां की हरी भरी वादियों में इन पुरातत्विक स्थलों की सैर के साथ पर्यटक ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर का भी आनंद ले सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: उत्तरकाशी में फिर बादल फटा, नौगांव क्षेत्र में भारी नुकसान, सूचना मिलते ही सीएम धामी ने शुरू कराया रेस्क्यू ऑपरेशन

TAGS

Almora News

Trending news

Almora News
अल्मोड़ा में 4 हजार साल पहले भी रहते थे इंसान! 10 मीटर ऊंची गुफा मिली
jalaun news
नातिन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, पोती ने आशिक के साथ म‍िलकर किया कांड
Mahoba news
महोबा के ओम प्रकाश का कमाल, अनोखे हुनर ने दी नई पहचान
Moradabad latest news
मुरादाबाद से यूपी की बात: विकास बनाम वादे, मेयर विनोद और विधायक इरफान आमने-सामने
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज 3 साल बाद पहुंचे बांके बिहारी मंदिर, ठाकुरजी के किए दर्शन
Deoria news
कंपनी में काम करने वाली लड़कियों का किया मंतातरण
Azamgarh news
यूपी के इस जिले में AI ने पकड़े 7.9 लाख फर्जी वोटर, पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खुलासा
Uttar Pradesh Sadak Hadsa
यूपी में कई जगह दिखा रफ्तार का कहर, हापुड़ से हमीरपुर तक सड़क हादसों ने ढाया कहर
UP Ki Baat
मुरादाबाद से उठी शिक्षा-राष्ट्र प्रेम की आवाज,अरविंद गोयल ने दी नई पीढ़ी को प्रेरणा
bhupendra singh chaudhary
संगठन से चुनाव तक...UP की राजनीति और BJP की पूरी रणनीति पर क्या बोले भूपेंद्र चौधरी?
;