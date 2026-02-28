रानीबाग की बंद HMT जमीन पर बनेगा आईटी हब? सीएम ने दिए तेज कार्रवाई के संकेत

Haldwani News: हल्द्वानी के एफटीआई सभागार में शनिवार को एक अहम समीक्षा बैठक हुई. खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था और जिले में चल रहे विकास कार्यों की बारीकी से समीक्षा की.
मानव-वन्यजीव संघर्ष पर टेक्नोलॉजी का सहारा
कुमाऊं क्षेत्र में बढ़ती मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर सीएम धामी ने गंभीर रुख दिखाया. उन्होंने संवेदनशील इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाने, सोलर फेंसिंग मजबूत करने और तारबाड़ दुरुस्त करने के निर्देश दिए. वन विभाग को कहा गया कि निगरानी और गश्त नियमित हो ताकि जनहानि और फसलों के नुकसान को रोका जा सके. पनियाली क्षेत्र में कैमरों में तेंदुए और बाघ की मौजूदगी सामने आने के बाद कार्रवाई और तेज करने की बात कही गई.
वनाग्नि पर सख्ती
गर्मी का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग का खतरा बढ़ जाता है. इसे देखते हुए सीएम धामी ने फायर लाइन यानी अग्निरोधक खाइयों को दुरुस्त रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और रेंज स्तर पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि आग की किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया.
विकास कार्यों में तालमेल और जवाबदेही
शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का मकसद जनता की जिंदगी आसान बनाना है न कि उन्हें परेशानी देना. उन्होंने विभागों को आपसी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने से बचने की हिदायत दी. सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों इसका खास ध्यान रखने को कहा गया. सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के मामले में कोई ढिलाई नहीं चलेगी. पुलिस और प्रशासन को संवेदनशील और परिणाम देने वाला रवैया अपनाने को कहा गया. बैठक में मौजूद सांसद अजय भट्ट ने वन क्षेत्रों में वाचरों की संख्या बढ़ाने और झाड़ियों की कटान का सुझाव दिया ताकि वन्यजीवों की आवाजाही और खतरे को नियंत्रित किया जा सके.
रानीबाग में आईटी हब की तैयारी
सीएम धामी ने बताया कि रानीबाग में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री की जमीन पर आईटी हब विकसित करने की योजना को गति दी जा रही है. अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलने की उम्मीद बढ़ेगी.
ग्रामीणों के लिए राहत के कदम
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जानकारी दी कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए ग्रामीणों को जंगलों में अनावश्यक न जाने की सलाह दी गई है. पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि महिलाएं और ग्रामीण जंगल की ओर कम जाएं. विधानसभा क्षेत्र भीमताल के गांवों में 15 लाख रुपये की धनराशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है और पनियाली क्षेत्र में भी इसी तरह की राशि स्वीकृत की गई है.