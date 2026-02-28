Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3126081
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

हल्द्वानी को मिला 250 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सीएम धामी बोले- स्वास्थ्य में नई क्रांति

Haldwani News: हल्द्वानी के रामपुर रोड पर शनिवार का दिन खास रहा. शहर को 250 बेड वाला एक आधुनिक मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मिल गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हल्द्वानी को मिला 250 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सीएम धामी बोले- स्वास्थ्य में नई क्रांति

Haldwani News: हल्द्वानी के रामपुर रोड पर शनिवार का दिन खास रहा. शहर को 250 बेड वाला एक आधुनिक मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मिल गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया. उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और माहौल उत्साह से भरा हुआ था. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं संघर्ष और समर्पण की कहानी का नया अध्याय है. उन्होंने इसे समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की मिसाल बताया.

गागरी गोल से हल्द्वानी तक का प्रेरक सफर

इस अस्पताल के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. संस्थान के संस्थापक जगदीश सिंह पिमोली का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छोटे से गांव गागरी गोल (जनपद बागेश्वर) से निकलकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वह हर युवा के लिए प्रेरणा है. सीएम धामी ने बताया कि साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर पहले व्यापार में पहचान बनाना और फिर स्वास्थ्य सेवा जैसे पवित्र क्षेत्र में कदम रखना आसान नहीं होता. पिमोली का संघर्ष और मेहनत आज इस भव्य अस्पताल के रूप में सामने है. यह दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो पहाड़ की सीमाएं भी रास्ता नहीं रोक सकतीं.

Add Zee News as a Preferred Source

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल

250 बेड का यह अस्पताल आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से सुसज्जित है. यहां कई गंभीर बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगा. इससे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए महानगरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा. सीएम धामी ने भरोसा जताया कि यह अस्पताल भविष्य में उत्तराखंड को चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा. रिसर्च सेंटर होने से यहां इलाज के साथ-साथ नई तकनीकों और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा.

बेटियों की सेहत पर खास जोर

अपने संबोधन में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह अभियान बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए बेहद अहम है. उन्होंने बताया कि एचपीवी वैक्सीन के जरिए आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे इस अभियान के प्रति जागरूक रहें और बेटियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

आयुष्मान और मुफ्त जांच की बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 61 लाख से ज्यादा लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मुफ्त जांच योजना के तहत 207 तरह की पैथोलॉजी जांच बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को काफी राहत मिल रही है.

एम्स सैटेलाइट सेंटर से बढ़ेगी सुविधा

उन्होंने जानकारी दी कि ऊधमसिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय इलाज स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा. यह कदम कुमाऊं और तराई क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगा. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और स्वास्थ्य सेवाएं इस दिशा में सबसे अहम कड़ी हैं. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने होली गायन में भी हिस्सा लिया और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं. माहौल में रंग, उमंग और उम्मीद तीनों झलक रहे थे.

TAGS

 Uttarakhand News

Trending news

 Uttarakhand News
फिटनेस.. खेल और रोजगार पर सीएम धामी का फोकस, लोहियाहेड में दिखी नई ऊर्जा
Fatehpur Accident
फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने 3 भाइयों को रौंदा, 2 की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम
Agra News
BJP विधायक के बेटे को टोलकर्मी को थप्पड़ जड़ना पड़ा भारी, चेतावनी के बाद झुकी पुलिस
 Uttarakhand News
रानीबाग की बंद HMT जमीन पर बनेगा आईटी हब? सीएम ने दिए तेज कार्रवाई के संकेत
 Uttarakhand News
अल्मोड़ाः 500 परिवारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान! मैग्नेसाइट उद्योग को फिर मिली इजाजत
 Uttarakhand News
16 से 18 मार्च तक उत्तराखंड में अलर्ट! 13 जिलों में होगी बड़ी मॉक ड्रिल
Sitapur latest News
सीतापुर में अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा! गौरी सिटी और खैराबाद में चला बुलडोजर
Mathura News
आस्था से खिलवाड़ पड़ेगा भारी? ब्रज की लठ्ठमार होली की छवि धूमिल करने वालों पर नजर
Ayodhya news
अयोध्या में रामलला के दर्शन पर लगा 'ग्रहण', राम मंदिर आने वालों के लिए जरूरी सूचना
sonbhadra latest news
सोनभद्र में बोर्ड परीक्षा के दौरान कलावा और ताबीज उतरवाए! अभिभावकों ने किया हंगामा