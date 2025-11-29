Advertisement
यूरोप से आई नन्ही परी! कार्बेट पार्क में पहली बार दिखा दुर्लभ नजारा, क्यों खास है ‘हॉफिंच’ का दिखना

Uttarakhand News: पहली बार यूरोप, पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजाति हॉफिंच (Hawfinch) देखी गई है. इस अद्भुत दिखने वाले प्रवासी पक्षी के अचानक कॉर्बेट में नजर आने से वनाधिकारी और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:40 PM IST
सतीश कुमार/रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क ने एक बार फिर अपनी जैव विविधता से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. यहां पहली बार यूरोप, पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजाति हॉफिंच (Hawfinch) देखी गई है. इस अद्भुत दिखने वाले प्रवासी पक्षी के अचानक कॉर्बेट में नजर आने से वनाधिकारी और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि झुंड में रहने वाला यह पक्षी संभवतः अपने दल से बिछड़कर यहां पहुंच गया होगा. 

पहली बार देश के किसी नेशनल पार्क में देखा गया 
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) ने हॉफिंच की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए इसे पार्क में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की आधिकारिक सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है. यह पहली बार है जब इस पक्षी को देश के किसी भी नेशनल पार्क में देखा गया है, जिससे यह साइटिंग बेहद खास बन गई है. 

कैमरे में कैद हुई दुर्लभ प्रजाति
23 नवंबर को रामनगर के जाने-माने फोटोग्राफर प्रशांत कुमार ने ढेला जोन में जंगल सफारी के दौरान शिकारी कुएं के पास इस पक्षी को कैमरे में कैद किया. प्रशांत बताते हैं कि भारत में हॉफिंच का दिखना ऐतिहासिक है, यह प्रजाति सामान्यतः बेहद ठंडे इलाकों में पाई जाती है और यूरोप, उत्तरी तथा पश्चिमी एशिया में इसका निवास क्षेत्र माना जाता है. उन्होंने बताया कि यह पक्षी इन दिनों ढेला रेंज में लगातार नजर आ रहा है. इससे अनुमान है कि यह अपने झुंड से बिछड़कर यहां तक पहुंचा होगा.

पहले केवल दो बार पीओके में दिखी हॉफिंच
प्रशांत ने बताया कि इससे पूर्व हॉफिंच केवल दो बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में दिखाई दी थी. एक बार 1908 में मुजफ्फराबाद में और दूसरी बार वर्ष 2017 में अलियाबाद में दिखाई दी थी. इसके बाद अब कॉर्बेट में दिखना इस प्रजाति की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण साइटिंग मानी जा रही है. 

हॉफिंच की खासियत? 
हॉफिंच एक मजबूत और आकर्षक चिड़िया है. इसकी लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर, पंख फैलाव करीब 29 से 33 सेंटीमीटर होता है. मुख्य रूप से कठोर बीज और जामुन खाते हैं. नर और मादा के पंखों में हल्का अंतर होता है. इसमें नर का रंग अधिक चमकीला होता है. इसका व्यवहार झुंड में रहना और कठोर बीजों को तोड़ने की क्षमता इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है. 

