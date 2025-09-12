Haldwani News:हल्द्वानी में पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू, सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे आवारा जानवर

Haldwani News: हल्द्वानी शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नगर निगम जल्द ही पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा है. नगर निगम का मानना है कि यह कदम न केवल शहर को साफ-सुथरा बनाएगा बल्कि आवारा पशुओं की संख्या पर भी नियंत्रण करेगा.

दूध बंद होते ही छोड़े जा रहे पशु

नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कई लोग गाय और भैंस जैसे पशु पालते है. लेकिन जैसे ही ये पशु दूध देना बंद कर देते हैं, लोग उन्हें खुला सड़क पर छोड़ देते हैं. यही वजह है कि शहर में आवारा पशुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है.मेयर के अनुसार, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद यदि कोई पशु दूध देना बंद कर देगा तो उसका मालिक नगर निगम से संपर्क करेगा और फिर उस पशु को निगम की गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा.

शवदाह गृह से होगा पशुओं का क्रिमिनेशन

नगर निगम पशु प्रबंधन को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है.अब मृत पशुओं का क्रिमिनेशन इलेक्ट्रिक शवदाह गृह से किया जाएगा. इससे सड़क किनारे पड़े मरे हुए पशु नजर नहीं आएंगे और शहर स्वच्छ रहेगा. इस व्यवस्था से जहां आम जनता को राहत मिलेगी वहीं शहर की छवि भी निखरेगी.

अभी केवल कुत्तों का रजिस्ट्रेशन

फिलहाल नगर निगम केवल पालतू कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है. लेकिन आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया सभी पालतू पशुओं पर लागू की जाएगी. निगम का मानना है कि पालतू पशुओं की पहचान दर्ज होने से जिम्मेदारी तय होगी और पशु पालने वाले लोग उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ने से बचेंगे

जनता को मिलेगी राहत

नगर निगम की इस योजना से शहरवासियों को आवारा पशुओं से छुटकारा मिलने की उम्मीद है. इससे जहां यातायात दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी, वहीं नागरिकों को सड़क पर साफ और सुरक्षित माहौल मिलेगा.

