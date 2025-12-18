कैंची धाम दर्शन को जा रहे सात श्रद्धालु हादसे का शिकार ! तीन की मौत

नैनीताल न्यूज/संतोष कुमार : उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. कैंची धाम दर्शन के लिए जा रही एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, जिस समय हादसा हुआ है उस समय उस स्कॉर्पियो कार में कुल सात लोग मौजूद थे. खबरों के माने तो सभी यात्री एक ही परिवार के माने जा रहे हैं. वो सभी लोग कैंची धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे. जैसे ही वाहन कैंची धाम क्षेत्र के पास पहुंचा . चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सीधे सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी

मौके पर हुई मौत से इलाके में हड़कप

जब हादसा हुआ तब स्कॉर्पियो में मौजूद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन खबरों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर रेस्क्यू टीम ने भी कड़ी मशक्कत के बाद खाई में गिरी कार तक पहुंच बनाई. घायलों को बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया. जहां उनका इलाज जारी है

परिवार में मचा कोहराम

जब हादसे की सूचना परिवार को मिली तब मृतकों और घायलों के परिजनों में कोहराम मच गया. कैंची धाम जा रहे श्रद्धालुओं के इस दर्दनाक हादसे ने सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया है. हालांकि यह मामला अब पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सड़क के तीखे मोड़ को हादसे की वजह माना जा रहा है.प्रशासन ने पहाड़ी मार्गों पर सावधानी से वाहन चलाने और गति नियंत्रित रखने की अपील की है.

