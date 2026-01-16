Advertisement
सुखवंत सिंह सुसाइड केस; ठगी के आरोपों पर आरोपियों ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर दस्तावेजों के साथ किया बेगुनाही का दावा

Sukhwant Singh suicide case: उत्तराखंड के काशीपुर में सुखवंत सिंह सुसाइड केस अब पूरी तरह से ''वीडियो वॉर'' में तब्दील हो चुका है, जहाँ मौत के बाद संगीन आरोपों और प्रति-दावों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ह

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:35 PM IST
Sukhwant Singh suicide case
Sukhwant Singh suicide case

Sukhwant Singh suicide case: उत्तराखंड के काशीपुर में सुखवंत सिंह सुसाइड केस अब पूरी तरह से ''वीडियो वॉर'' में तब्दील हो चुका है जहाँ एक मौत के बाद संगीन आरोपों और प्रति-दावों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हल्द्वानी के एक होटल में खुदकुशी करने वाले सुखवंत सिंह ने अपनी मौत से ठीक पहले एक फेसबुक लाइव किया था. जिसमें उन्होंने अपनी बर्बादी का जिम्मेदार कुछ लोगों ओर पुलिस को आरोपियों को ठहराया था.

मामले में नया मोड़
वीडियो के इस पहले हिस्से में सुखवंत सिंह रोते हुए सिस्टम और प्रॉपर्टी के खेल से जुड़े लोगों पर चार करोड़ की ठगी और पुलिस उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है. लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब उन तीनों मुख्य आरोपियों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी जिन पर ठगी और उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. 

आरोपियों ने भी किया पलटवार
सोशल मीडिया पर अब आरोपियों की तरफ से भी वीडियो जारी कर पलटवार किया जा रहा है, जिसमें वे सुखवंत के दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं. गौरतलब है कि इन आरोपियों में कुलविंदर सिंह जस्सी के साथ पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष अमरजीत सिंह सिद्धू और अब आशीष चौहान भी सामने आए हैं, जो लगातार वीडियो के माध्यम से अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर रहे हैं. आरोपियों ने अपनी सफाई में कुछ कागजात और दस्तावेज दिखाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और मृतक के आरोपों को झूठा करार दिया है. 

खड़े हुए कई गंभीर सवाल
काशीपुर से लेकर हल्द्वानी तक गरमाए इस मामले ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ मौत से पहले का वह दर्दनाक बयान है और दूसरी तरफ आरोपियों की यह दलीलें जो खुद को पाक-साफ बता रही हैं. फिलहाल सच क्या है यह पुलिस की गहन जांच का विषय है लेकिन इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मचा दिया है जहाँ अब दावों और प्रति-दावों के बीच असली इंसाफ का इंतजार है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Sukhwant Singh suicide case

