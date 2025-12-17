Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

रामनगर में दो बड़ी चोरियों का खुलासा, शादी समारोह में बिन बुलाए आए मेहमान, फिर नगदी और लाखों के जेवर ले उड़े बदमाश

Ramnagar News: उत्तराखंड के रामनगर में दो बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ है. यहां शादी समारोह में शातिर चोर मेहमान बनकर आए और लाखों की नगदी के साथ ही लाखों रुपये लेकर फरार हो गए. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:04 AM IST
Ramnagar News
Ramnagar News

Ramnagar News/सतीश कुमार: रामनगर पहुंचे एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टी.सी. ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि रामनगर पुलिस की सटीक रणनीति और लगातार प्रयासों से शादी समारोह में हुई हाई-प्रोफाइल चोरी और एक अन्य आवासीय चोरी के मामलों में बड़ी बरामदगी की गई है.

क्या है ये पूरा मामला?
एसएसपी ने बताया कि 4 नवंबर को रामनगर में टीयारा रिजॉर्ट एक विवाह समारोह आयोजित था, जिसमें करीब 300 आमंत्रित मेहमान शामिल हुए थे. इसी दौरान बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंचे शातिर चोरों ने एक बैग पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें करीब 12 लाख रुपये नगदी सोने की कीमती आभूषण और मोबाइल फोन रखा हुआ था. इस मामले में पीड़ित विकास अग्रवाल निवासी संभल उत्तर प्रदेश की तहरीर पर 13 नवंबर को कोतवाली रामनगर में एफआईआर संख्या 400/25 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

मध्य प्रदेश से है इनका संबंध
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मंजूनाथ टी.सी. ने पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल को तत्काल खुलासे के निर्देश दिए. उनके निर्देशन में क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित पांडे और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रामनगर सुशील कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान होटल स्टाफ से पूछताछ और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें दो संदिग्ध व्यक्ति सामने आए. जांच में इनका संबंध मध्य प्रदेश के कुख्यात सांसी गैंग से पाया गया.

क्या-क्या हुआ बरामद?
पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश में दबिश दी, जहां आरोपी फरार मिले, बाद में सूचना मिली कि आरोपी कुणाल और अभिवन, दोनों निवासी जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश), चोरी के माल का बंटवारा कर रहे हैं. पुलिस के पहुंचते ही दोनों जंगल और भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर फरार हो गए. हालांकि, मौके से चोरी का बैग बरामद कर लिया गया. बैग से 12 लाख रुपये नगदी, सोने की अंगूठी और कान की बालियां बरामद की गईं. 

मेहमान बनकर करते थे चोरी
आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. एसएसपी ने बताया कि यह गैंग बड़े होटल-रिसॉर्ट में शादी समारोह के दौरान मेहमान बनकर वारदात को अंजाम देता है. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने दूसरी चोरी का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को रामनगर निवासी सुमन पत्नी नरेंद्र के घर से 30 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और बिस्किट चोरी हुए थे. इस मामले में 15 दिसंबर को कोतवाली रामनगर में एफआईआर संख्या 414/25 धारा 305(ए) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सुराग जुटाते हुए 16 दिसंबर को रामनगर रेलवे भूमि के पास से नवदीप शर्मा निवासी आरके पुरम, तिरुमला को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विवादित किशोर को संरक्षण में लिया गया. आरोपियों के कब्जे से दो सोने के बिस्किट, दो चूड़ियां और दो कड़े बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है. पीड़ित ने मौके पर बरामद आभूषणों की पहचान की. 

एसएसपी मंजूनाथ टी.सी. ने सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 2500 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की और आमजन से अपील की कि वे समारोहों और घरों में सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें.

