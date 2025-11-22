Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3014724
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से तीन टीचरों की मौत, एक गंभीर घायल

Nainital Accident News: उत्तराखंड के नैनीताल में एक XUV गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में तीन टीचर की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 22, 2025, 10:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से तीन टीचरों की मौत, एक गंभीर घायल

दीपेश कुमार/नैनीताल: नैनीताल के गरमपानी क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया.यहां शिक्षकों से भरी XUV गाड़ी गहरी खाई में गिर गई. इसमें तीन शिक्षकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसे खाई से रेस्क्यू कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

शादी में जा रहे थे अल्मोड़ा के शिक्षक
सभी शिक्षक अल्मोड़ा जिले के हवालबाग राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं, जो अल्मोड़ा से हल्द्वानी किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे, इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें तीन लोगों की अब तक मौत हो गई है. 

जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाया गया ताकि रेस्क्यू जल्द से जल्द शुरू किया जा सके. आनन-फानन में SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया. फिलहाल पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

खबर लिखी जा रही है....

ये भी पढ़ें: अल्मोड़ा में 4 हजार साल पहले भी रहते थे इंसान! 10 मीटर ऊंची गुफा मिली, अंदर का नजारा देख विशेषज्ञ भी चौंके

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News in Hindi और पाएं  हर पल की जानकारी । उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Nainital Accident News

Trending news

Nainital Accident News
नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से तीन टीचरों की मौत, एक गंभीर घायल
Lucknow latest news
UP में सर्दी में जमकर चलाओ हीटर-गीजर! छठे साल भी नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम,जानें वजह
baghpat news
नौकरी के लालच में कंबोडियो में कैद हुआ विकास, घर वापसी पर किया चौंकाने वाला खुलासा!
mirzapur news
मिशन शक्ति से गूंजा मीरजापुर! महिलाओं की सुरक्षा को नई उड़ान देने का संकल्प
aligarh news
अलीगढ़ नुमाइश में डिजिटल क्रांति! 145 साल से चली आ रही ये प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
gonda news
बृजभूषण ने 2029 के चुनाव पर कह दी बड़ी बात- भाजपा टिकट दे या ना दे...
Budaun News
बदायूं की बेटी लंदन की संसद में गूंजी! जल संरक्षण मॉडल के लिए मिला सम्मान
Almora News
अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिला बड़ी मात्रा में विस्फोटक, पुलिस- प्रशासन में हड़कंप
Interesting News
क्यों खींच लेता है उत्तराखंड हर मुसाफिर का दिल? यहां छिपे हैं वो अनसुने रहस्य…
dehradun news
भाजपा के पूर्व विधायक पर पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप! कहा-चार साल से मेरा शोषण…