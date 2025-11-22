नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से तीन टीचरों की मौत, एक गंभीर घायल

Nainital Accident News: उत्तराखंड के नैनीताल में एक XUV गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में तीन टीचर की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया.
दीपेश कुमार/नैनीताल: नैनीताल के गरमपानी क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया.यहां शिक्षकों से भरी XUV गाड़ी गहरी खाई में गिर गई. इसमें तीन शिक्षकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसे खाई से रेस्क्यू कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.
शादी में जा रहे थे अल्मोड़ा के शिक्षक
सभी शिक्षक अल्मोड़ा जिले के हवालबाग राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं, जो अल्मोड़ा से हल्द्वानी किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे, इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें तीन लोगों की अब तक मौत हो गई है.
जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाया गया ताकि रेस्क्यू जल्द से जल्द शुरू किया जा सके. आनन-फानन में SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया. फिलहाल पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है.
