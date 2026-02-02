Nainital News: साल के पेड़ पर चढ़ा जंगल का राजा, कार्बेट टाइगर रिजर्व की ढिकाला रेंज का दुर्लभ दृश्य वीडियो में कैद

राम अनुज/नैनीताल: कार्बेट टाइगर रिजर्व की ढिकाला रेंज में पर्यटकों को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने उनकी सफारी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. जंगल का राजा कहे जाने वाला बाघ इस बार ज़मीन पर नहीं, बल्कि साल के एक ऊँचे पेड़ पर नजर आया. शिकार की तलाश में पेड़ पर चढ़े बाघ ने न सिर्फ पर्यटकों को चौंकाया, बल्कि कुछ देर तक कैमरों के सामने पोज देकर रोमांच भी बढ़ा दिया.

दुर्लभ दृश्य वीडियो में कैद

ढिकाला पर्यटन ज़ोन में सफारी कर रहे पर्यटकों की नजर जैसे ही पेड़ पर बैठे बाघ पर पड़ी, वैसे ही गाड़ियों में उत्साह की लहर दौड़ गई. किसी ने कैमरा ऑन किया तो किसी ने मोबाइल, और देखते ही देखते यह दुर्लभ दृश्य वीडियो में कैद हो गया. पेड़ की ऊँचाई पर बैठा बाघ नीचे झांकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने इलाके पर निगरानी रख रहा हो.

इस वीडियो को कैमरे में कैद करने वाले नेचर गाइड मोहम्मद नफीस ने बताया कि बाघों का पेड़ों पर चढ़ना बेहद दुर्लभ माना जाता है. आमतौर पर तेंदुए इस तरह के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाघ का साल के पेड़ पर चढ़ना कार्बेट में कम ही देखने को मिलता है. उन्होंने बताया कि बाघ कुछ समय तक पेड़ पर रुका, इधर-उधर देखा और पर्यटकों को साफ-साफ दिखाई देता रहा. इसके बाद वह शांति से नीचे उतरा और घने जंगल की ओर ओझल हो गया.

पर्यटक की सबसे बड़ी ख्वाहिश बाघ देखना: कार्बेट टाइगर रिजर्व देश ही नहीं, दुनिया भर में बाघों की मजबूत मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है. यहां बाघों के अलावा हाथी, हिरण, घड़ियाल, मगरमच्छ, सरीसृप, सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी और विविध जलीय जीव पाए जाते हैं. बावजूद इसके, सफारी पर आने वाले हर पर्यटक की सबसे बड़ी ख्वाहिश बाघ की एक झलक पाना ही होती है.

सोशल मीडिया पर वायरल: इस टाइगर ट्री एडवेंचर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कार्बेट का जंगल हर दिन कोई न कोई नया रोमांच पेश करता है. प्रकृति के इस अप्रत्याशित और दुर्लभ नजारे ने न सिर्फ पर्यटकों को रोमांचित किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जंगल प्रेमियों के बीच खासा आकर्षण पैदा कर दिया है। कार्बेट में सफारी करने वाले पर्यटकों के लिए यह दृश्य निश्चित ही एक लाइफटाइम मोमेंट बन गया.

