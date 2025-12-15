Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3041442
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

जमीन विवाद पर भाजपा-कांग्रेस आमने सामने, जसपुर विधायक धरने पर बैठे, लगाए गंभीर आरोप

Udham Singh Nagar News: जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर देर शाम जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपुरी हाइवे पर धरने पर बैठ गए. विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Udham Singh Nagar News
Udham Singh Nagar News

उधम सिंह नगर,जसपुर/सतीश कुमार: जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर देर शाम जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपुरी हाइवे पर धरने पर बैठ गए. विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. साथ ही विधायक ने पुलिस प्रसाशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर मोके पर पहुँचे. उनके आश्वासन के बाद धरने को खत्म किया गया. लगभग 2 घंटे तक धरना जारी रहा.

जमीन को लेकर विवाद
आपको बता दें कि जसपुर भूतपुरी रोड पर स्थित एक जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया. नगर पालिका का कहना है कि जिस जमीन पर कब्जा हो रहा है वो सरकारी जमीन है. जिस पर जबरन कब्जा कर बुनियाद खोदी जा रही थी. जिसको नगरपालिका द्वारा दोपहर रुकवा दिया था. लेकिन देर शाम फिर जमीन पर काम शुरू हो गया. जिसकी सूचना विधायक को मिली ओर विधायक द्वार सभासद को फोन किया गया.

सभासदों का ये आरोप
नगरपालिका सभासदों का आरोप है जब वो मौके पर आए तो दूसरे पक्ष द्वारा फायरिंग की गई. जिसके बाद विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुँचे. विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका की जमीन है. जमीन का राज्य परिषद से निर्णय हो चुका है. हाईकोर्ट से भी निर्णय हो चुका है. जमीन चिन्हित हो गई और एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली. जिसका कहना है कि मेरी जमीन है. जब इस बात का पता चला कि कब्जा किया जा रहा है तो उन्होंने एसडीएम, पुलिस और नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी को इसकी जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक ने कहा जमीन की नपत की जाए और जहां उचित हो वहां कब्जा किया जाए लेकिन सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा नही होने देंगे. कब्जे को दोपहर हटा दिया गया और शाम को फिर वो व्यक्ति आते हैं और फिर से कब्जा करने का प्रयास किया जाता है. जिसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष, पुलिस और सभासदों को फोन किया गया.

एक सभासद ने कहा, "जब वो यहां पर आए तो फायरिंग की गई. ऐसा लगता है कि ईओ और कोतवाल की मिलीभगत से काम करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं होगा. जो जिसकी जमीन है, उसको मिले. वो लोग सबको धमका रहे हैं फायर कर रहे हैं. उस पर कार्रवाई नहीं हो रही लेकिन वो लोग गलतफहमी के शिकार हैं. कोई भी लोग हों लेकिन नगरपालिका की जमीन पर कब्जा नही करने दिया जाएगा."

विधायक ने कहा धरने पर बैठने का मुख्य कारण ये है कि कोतवाल कह रहे हैं कि फायरिंग की वीडियो दो. उनको लगता है कि ये मिलीभगत है. फायरिंग की बात आई तो उसमे जांच करें. विधायक से कहा जा रहा है कि वीडियो दो. इसका साफ मतलब है कि कोतवाल ओर ईओ मिलकर कब्जा कराना चाहते हैं.

क्या बोले नगर पालिका अध्यक्ष?
नगरपालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट का कहना है,  "सुबह नगरपालिका की सरकारी जमीन पर बुनियाद खुद रही थी जब इस बात का पता चला तो मोके पर आए ओर जेसीबी की मदद से बुनियाद को बंद करा दिया गया ओर देर शाम फिर कब्जाधारियों द्वारा बुनियाद खोद दी ओर धमकी दी जिसके बाद विधायक और सभी लोग मौके पर पहुँचे अध्यक्ष ने कहा जब विधायक और चेयरमैन की पुलिस नही सुन रही तो आम जनता की कैसे सुनेगी."

दूसरे पक्ष का क्या कहना?
वहीं, दूसरे पक्ष से भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सन्नी प्रधान का कहना है विपक्ष के लोग जबरदस्ती अपना दबाब बनाने के लिए मुद्दा बना रहे हैं. उनका कहना है कि नगरपालिका एक भी जमीन के कागज दिखा दें. हम जमीन छोड़कर चले जायेंगे. उनका कहना है कि उनके पास जमीन की रजिस्ट्री ओर दाखिल खारिज है और सरकारी जमीन का कभी दाखिल खारिज नही होता है. मार्च 2025 में जमीन की दाखिल खारिज हो गई थी. अब विपक्ष के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहां अड़े हुए हैं.

TAGS

udham singh nagar news

Trending news

Kanpur News
'मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…' मौत से पहले प्रेमिका का आया वीडियो
Saharanpur news
ससुराल की जगह पहुंचा जेल, बारात से पहले पुलिस ने उठाया, सामने आई चौंकाने वाली हकीकत
Sambhal Encounter News
फिर एक्शन में योगी फोर्स, 50 हजार के इनामी को किया गिरफ्तार !
Haridwar Elephant Terror
हरिद्वार में आ धमका गजराज, कहीं तोड़ी खौफ की सीमाएं, तो कहीं महिला को दौड़ा कर पीटा
gonda news
बृजभूषण को गिफ्ट में मिला घोड़ा, लग्जरी कारों से भी महंगा, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!
up accident
हादसों का सोमवार! कौशांबी से मेरठ तक कोहरा बना 'काल', 5 की मौत, कई घायल
Bahraich Wolf Killed
बहराइच में छठा आदमखोर भेड़िया ढेर, वन विभाग के शूटरों ने किया शूट, जानिये पूरा मामला
allahabad high court news
इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर बाहुबली धनंजय सिंह, जानिये क्या है वह मामला?
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का डबल अटैक, माइनस तक जा सकता है पारा, जम जाएंगे पांव!
Hapur Latest News
रेप, अश्लील वीडियो और सूटकेस में महिला की लाश... हापुड़ हत्याकांड में बड़ा खुलासा