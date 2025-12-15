जमीन विवाद पर भाजपा-कांग्रेस आमने सामने, जसपुर विधायक धरने पर बैठे, लगाए गंभीर आरोप

उधम सिंह नगर,जसपुर/सतीश कुमार: जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर देर शाम जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपुरी हाइवे पर धरने पर बैठ गए. विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. साथ ही विधायक ने पुलिस प्रसाशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर मोके पर पहुँचे. उनके आश्वासन के बाद धरने को खत्म किया गया. लगभग 2 घंटे तक धरना जारी रहा.

जमीन को लेकर विवाद

आपको बता दें कि जसपुर भूतपुरी रोड पर स्थित एक जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया. नगर पालिका का कहना है कि जिस जमीन पर कब्जा हो रहा है वो सरकारी जमीन है. जिस पर जबरन कब्जा कर बुनियाद खोदी जा रही थी. जिसको नगरपालिका द्वारा दोपहर रुकवा दिया था. लेकिन देर शाम फिर जमीन पर काम शुरू हो गया. जिसकी सूचना विधायक को मिली ओर विधायक द्वार सभासद को फोन किया गया.

सभासदों का ये आरोप

नगरपालिका सभासदों का आरोप है जब वो मौके पर आए तो दूसरे पक्ष द्वारा फायरिंग की गई. जिसके बाद विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुँचे. विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका की जमीन है. जमीन का राज्य परिषद से निर्णय हो चुका है. हाईकोर्ट से भी निर्णय हो चुका है. जमीन चिन्हित हो गई और एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली. जिसका कहना है कि मेरी जमीन है. जब इस बात का पता चला कि कब्जा किया जा रहा है तो उन्होंने एसडीएम, पुलिस और नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी को इसकी जानकारी दी.

विधायक ने कहा जमीन की नपत की जाए और जहां उचित हो वहां कब्जा किया जाए लेकिन सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा नही होने देंगे. कब्जे को दोपहर हटा दिया गया और शाम को फिर वो व्यक्ति आते हैं और फिर से कब्जा करने का प्रयास किया जाता है. जिसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष, पुलिस और सभासदों को फोन किया गया.

एक सभासद ने कहा, "जब वो यहां पर आए तो फायरिंग की गई. ऐसा लगता है कि ईओ और कोतवाल की मिलीभगत से काम करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं होगा. जो जिसकी जमीन है, उसको मिले. वो लोग सबको धमका रहे हैं फायर कर रहे हैं. उस पर कार्रवाई नहीं हो रही लेकिन वो लोग गलतफहमी के शिकार हैं. कोई भी लोग हों लेकिन नगरपालिका की जमीन पर कब्जा नही करने दिया जाएगा."

विधायक ने कहा धरने पर बैठने का मुख्य कारण ये है कि कोतवाल कह रहे हैं कि फायरिंग की वीडियो दो. उनको लगता है कि ये मिलीभगत है. फायरिंग की बात आई तो उसमे जांच करें. विधायक से कहा जा रहा है कि वीडियो दो. इसका साफ मतलब है कि कोतवाल ओर ईओ मिलकर कब्जा कराना चाहते हैं.

क्या बोले नगर पालिका अध्यक्ष?

नगरपालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट का कहना है, "सुबह नगरपालिका की सरकारी जमीन पर बुनियाद खुद रही थी जब इस बात का पता चला तो मोके पर आए ओर जेसीबी की मदद से बुनियाद को बंद करा दिया गया ओर देर शाम फिर कब्जाधारियों द्वारा बुनियाद खोद दी ओर धमकी दी जिसके बाद विधायक और सभी लोग मौके पर पहुँचे अध्यक्ष ने कहा जब विधायक और चेयरमैन की पुलिस नही सुन रही तो आम जनता की कैसे सुनेगी."

दूसरे पक्ष का क्या कहना?

वहीं, दूसरे पक्ष से भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सन्नी प्रधान का कहना है विपक्ष के लोग जबरदस्ती अपना दबाब बनाने के लिए मुद्दा बना रहे हैं. उनका कहना है कि नगरपालिका एक भी जमीन के कागज दिखा दें. हम जमीन छोड़कर चले जायेंगे. उनका कहना है कि उनके पास जमीन की रजिस्ट्री ओर दाखिल खारिज है और सरकारी जमीन का कभी दाखिल खारिज नही होता है. मार्च 2025 में जमीन की दाखिल खारिज हो गई थी. अब विपक्ष के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहां अड़े हुए हैं.