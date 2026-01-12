Haldwani News: बंद कमरे में किसान ने खुद को मारी गोली,आत्महत्या से पहले Facebook LIVE में पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Udham singh nagar: ऊधमसिंह नगर के सिख किसान ने 4 करोड़ की ठगी और पुलिस से परेशान होकर नैनीताल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव वीडियो बनाकर बताया की वो फ्रॉड के कारण परेशान होकर ये कदम उठा रहे हैं. गोली दाहिनी ओर से सिर में लगी और बाईं ओर से निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है. सुखवंत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घूमने के लिए यहां पर आए थे. घटना काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत गौलापार स्थित देवभूमि होटल की है.

आत्महत्या से पहले फेसबुक लाइव

आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक लाइव के माध्यम से उधमसिंह नगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है. फेसबुक लाइव वीडियो में सुखवंत सिंह ने पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न और पैसे लेकर दबाव बनाने के आरोप लगाए. वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है.

सुखवंत सिंह का शव उनके गृह निवास पहंचा तो बडी संख्या में लोग जमा हो गए. भकियू नेता जितेंद्र सिंह जित्तू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वीडियो को एविडेंस मानकर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, जिन्हें उसने अपनी मौत का ज़िम्मेदार माना है. आरोपी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाए जिसका उसने नाम लिया है. पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और सरकार ठगे गए पैसे को वापस लौटाए नहीं तो हम पार्थिव शरीर लेकर 12 बजे थाने की तरफ़ कूच करेंगे.

गोली की आवाज से मचा हड़कंप

गोली चलने की आवाज सुनते ही होटल में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. कमरे से हथियार बरामद किया गया है. उसको बचाने के चक्कर में पत्नी और बच्चे को भी चोटें आईं. पुलिस मामले की फोरेंसिक जांच के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपराधिक इतिहास के आधार पर भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मृतक पर काशीपुर में धोखाधड़ी से जुड़े करीब पांच मुकदमे दर्ज थे.

मृतक के परिजनों ने जमीन के सौदे में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है. मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए और जिन लोगों पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के आरोप हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वही इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.