Uttarkashi News: तांबाखानी सुरंग के अंदर पानी ही पानी, केदारघाटी में घर बहे, नेशनल हाईवे बंद, आपदा से लोगों का जीना हुआ मुहाल
Uttarkashi News: तांबाखानी सुरंग के अंदर पानी ही पानी, केदारघाटी में घर बहे, नेशनल हाईवे बंद, आपदा से लोगों का जीना हुआ मुहाल

Uttarakhand News: पहाड़ों पर भारी बारिश के बीच आफत लगातार बढ़ रही है. उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं. जगह-जगह लैंडस्लाइड से तबाही मची है. कहीं रास्ता बंद है तो कहीं सैलाब उमड़ा है. 

|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:06 AM IST
Uttarakhand news
Uttarakhand news

तांबाखानी सुरंग के अंदर पानी ही पानी, केदारघाटी में  घर बहे, नेशनल हाईवे बंद, आपदा से लोगों का जीना हुआ मुहाल

 

पुष्कर चौधरी/हेमकांत नौटियाल: उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बुरा हाल है. बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है. उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार तड़के मूसलाधार बारिश से बादल फटने, बाढ़ आने और भूस्खलन की घटनाओं से मची तबाही में एक दंपति समेत पांच लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य लापता हो गए जबकि कई अन्य लोगों के लापता होने की आशंका है. अभी भी हालात खराब हैं.उत्तराखंड में चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक कहर बरपा, जहां कई मकान और मवेशी मलबे में दब गए, कृषि भूमि बर्बाद हो गई, अनेक वाहन बह गए और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए. पढ़िए कैसे हैं हालात

तांबाखानी सुरंग बदहाल,सुरंग के अंदर पानी ही पानी,सुरंग किसी बड़ी आपदा को दे रही न्योता
उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के प्रवेश द्वार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी तांबाखानी सुरंग की स्थिति वर्तमान में काफी बदहाल है. आलम यह है कि अब सुरंग की दीवारों से सीमेंट को फाड़ कर जगह जगह पानी की धार निकल रही है और पूरी सुरंग में पानी का रिसाव हो रहा है जिससे सुरंग के अंदर पानी ही पानी जमा हो गया है. एकमात्र पैदल और गाड़ियों के आवागमन का रास्ता यही है जिससे लोग जिला मुख्यालय आते हैं. लेकिन सुरंग के अंदर बड़ी मात्रा में पानी जमा होने से लोगों को पैदल आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं. लोगों का कहना है कि बड़ी मात्रा में पानी के रिसाव होने से सुरंग को बड़ा खतरा हो सकता है. सुरंग किसी बड़ी आपदा को न्योता दे रही है यदि जल्दी इसका उपचार नहीं करवाया गया तो सुरंग पर खतरा मंडरा सकता है.

हल्के वाहनों के लिए धराली तक मार्ग हुआ सुचारू,आपदा के बाद जगह जगह क्षतिग्रस्त हुआ था NH
उत्तरकाशी धराली आपदा के दौरान हर्षिल में भागीरथी नदी का जलप्रवाह अवरुद्ध होने से बनी अस्थाई झील के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा जलमग्न और क्षतिगस्त हो गया था. लेकिन BRO और लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद हर्षिल से धराली तक हल्के वाहनों के लिए गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया है. क्षतिग्रस्त मार्ग को बीआरओ तथा संबंधित एजेंसियों के प्रयासों से कुछ हिस्से को छोड़कर हर्षिल से धराली तक हल्के वाहनों के लिए सुचारू किया गया और बड़े वाहनों के लिए जल्दी मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं आपदा के 26 दिन बाद छोटे वाहन धराली  पहुंचे.

चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ भूस्खलन के चलते बंद
चमोली/ उत्तराखंड- चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ कई जगहों पर भूस्खलन के कारण मलबा आने से बंद हो गया है. प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं,पागलनाला,भएरपानी,नन्दप्रयाग,कमेडा (गौचर). इनमें से कमेडा (गौचर) मार्ग को सुचारु करने का कार्य किया जा रहा है, जबकि नंदप्रयाग में हाईवे यातायात के लिए खुल गया है. 

इसके अलावा, अन्य मार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद
कर्णप्रयाग-ग्वालदम मार्ग बगोली में भूस्खलन के कारण बंद
कपिरी खनखुल मार्ग भी भूस्खलन के चलते अवरुद्ध
इन मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यातायात सामान्य हो सके.

Chamoli Cloudburst Video: उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग-चमोली में फिर आया सैलाब, दो जगह बादल फटा, भारी तबाही की खबर

;