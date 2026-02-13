उत्तराखंड में विकास पर ‘ब्रेक’; 95.90 करोड़ की सांसद निधि में सिर्फ 18% खर्च,कई सांसदों का प्रदर्शन शून्य

kashipur news: उत्तरखंड में RTI कार्यकर्ता नदीम उद्दीन द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य के 8 सांसदों को कुल 95.90 करोड़ रुपये की सांसद निधि आवंटित की गई थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक इनमें से सिर्फ 18 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा सकी.
काशीपुर न्यूज/सतीश कुमार: उत्तराखंड में विकास की हकीकत पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. RTI कार्यकर्ता नदीम उद्दीन द्वारा प्राप्त जानकारी ने सांसद निधि के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आंकड़ों के अनुसार राज्य के 8 सांसदों को कुल 95.90 करोड़ रुपये की सांसद निधि आवंटित की गई थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक इनमें से सिर्फ 18 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा सकी. इसका मतलब साफ है कि विकास की योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं.
जानें पूरा माजरा क्या
दरअसल, RTI में सामने आया है कि सांसदों ने कुल 232 विकास कार्यों का प्रस्ताव दिया था. इनमें से कई कार्य प्रशासनिक मंजूरी के इंतजार में अटके हुए हैं, जबकि 87 कार्य ऐसे हैं जिन्हें मंजूरी मिलने के बावजूद शुरू तक नहीं किया गया. इससे यह साफ होता है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक ढिलाई और समन्वय की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है.
कई सांसदों का प्रदर्शन निराशाजनक
विकास निधि खर्च के मामले में कई सांसदों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है.जैसे गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी का खर्च प्रतिशत शून्य रहा, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है. वहीं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा का खर्च 1 प्रतिशत से भी कम रहा. हालांकि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने 47 प्रतिशत और लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने 18 प्रतिशत निधि खर्च कर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है.
जनता के सपनों और सिस्टम के बीच फंसा विकास
ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों की कहानी बयान करते हैं.जब करोड़ों रुपये की निधि उपलब्ध है, तब भी सड़क, पानी, स्कूल और बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता संघर्ष कर रही है. सवाल उठता है कि आखिर विकास कार्यों में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है. सांसद, अधिकारी या पूरा सिस्टम?
जवाबदेही तय करना जरूरी
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सांसद निधि का सही उपयोग नहीं हुआ तो विकास की गति प्रभावित होती रहेगी. जब तक ये फंड फाइलों से निकलकर जमीन पर नहीं उतरेगा, तब तक विकास केवल भाषणों और घोषणाओं तक सीमित रहेगा. जनता अब जवाब चाहती है और आने वाले समय में अपने वोट के जरिए इसका हिसाब भी मांग सकती है.
