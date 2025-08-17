Uttarakhand Rain Alert: रियायत के मूड में नहीं मानसून, बागेश्वर समेत इन जिलों में आंधी-तूफान-बारिश से मचेगा गदर, ऑरेंज अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में भयंकर मौसम का कहर जारी है. उत्तराखंड में कुछ दिन और मौसम का मिजाज ऐसा ही देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने आज के लिए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए मौसम चेतावनी जारी की है, जिसमें 17 से 20 अगस्त 2025 तक कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है.

आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम

मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और पौढ़ी में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बाढ़ के साथ लैंडस्लाइड की संभावना भी है. इसलिए लोगों को यात्रा करने से बचना होगा. राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना है.

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, और पौड़ी जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी और बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना है. कल यानी रविवार को भी भारी बारिश की संभावना है. आने वाले दिनों की बात करें तो 20 अगस्त तक प्रदेशभर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग की हिदायत

मौसम विभाग ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए हिदायत दी है कि संवेदनशील इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण सड़कों और राजमार्ग बंद हो सकते हैं या परेशानी आ सकती है. इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा करने से फिलहाल बचें. पर्वतीय जिलों में सफर करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेना जरूरी है. नदी-नालों के किनारे जाने से बचें और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें. बिजली गिरने के समय खुले मैदान में खड़े न हों.

