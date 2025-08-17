Uttarakhand Rain Alert: रियायत के मूड में नहीं मानसून, बागेश्वर समेत इन जिलों में आंधी-तूफान-बारिश से मचेगा गदर, ऑरेंज अलर्ट
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2884418
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

Uttarakhand Rain Alert: रियायत के मूड में नहीं मानसून, बागेश्वर समेत इन जिलों में आंधी-तूफान-बारिश से मचेगा गदर, ऑरेंज अलर्ट

Uttarakhand Weather 17 August:  उत्तराखंड में बारिश सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मेघ आज भी राहत देने की मूड में नहीं हैं. उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में रविवार को भारी बारिश की संभावना है.  आइए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uttarakhand Weather
Uttarakhand Weather

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में भयंकर मौसम का कहर जारी है.  उत्तराखंड में कुछ दिन और मौसम का मिजाज ऐसा ही देखने को मिलेगा.  मौसम विभाग ने आज के लिए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए मौसम चेतावनी जारी की है, जिसमें 17 से 20 अगस्त 2025 तक कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है.

आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम
मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.  इसके अलावा उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और पौढ़ी में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.  इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बाढ़ के साथ लैंडस्लाइड की संभावना भी है. इसलिए लोगों को यात्रा करने से बचना होगा. राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना है.

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.  जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, और पौड़ी जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.  अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी और बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना है. कल यानी रविवार को भी भारी बारिश की संभावना है. आने वाले दिनों की बात करें तो 20 अगस्त तक प्रदेशभर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग की हिदायत
 मौसम विभाग ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए हिदायत दी है कि संवेदनशील इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण सड़कों और राजमार्ग बंद हो सकते हैं या परेशानी आ सकती है. इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा करने से फिलहाल बचें. पर्वतीय जिलों में सफर करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेना जरूरी है. नदी-नालों के किनारे जाने से बचें और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें. बिजली गिरने के समय खुले मैदान में खड़े न हों.

Uttarakhand Rain Alert: गले की फांस बना उत्तराखंड में मौसम, जन्माष्टमी पर भी देहरादून से नैनीताल तक तांडव, खतरे की जद में ये जिले
 

 

TAGS

Uttarakhand Weatherweather in uttarakhandkrishna janmashtami 2025

Trending news

MLA Pooja Pal
पहले तारीफ फ‍िर मुलाकात....पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात, बढ़ा सियासी पारा
Noida Weather
नोएडा में थमने जा रहा बारिश का दौर, धूप और गर्मी का तेवर देखने के लिए रहें तैयार!
Lucknow latest news
लौंग में नशीला पदार्थ मिलाकर शारीरिक शोषण, भविष्यवाणी के जाल फंसी महिला हुई बर्बाद
Saharanpur news
सहारनपुर में गरजा बुलडोजर, सरकारी स्‍कूल की जमीन पर बना ग्राम प्रधान का आलीशान घर
Latest Mathura News
ब्रज क्षेत्र में लौटेगा द्वापर युग! एक दूसरे से जुड़ेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल
Kanpur News
पंडित बुलाया, मंत्र पढ़ा....कानपुर में पुलिस चौकी में प्रेमी जोड़े ने लिए 7 फेरे
Noida News
सॉरी बाबा...नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र ने उठाया खौफनाक कदम
Pooja Pal
पूजा पाल के पति की कैसे हुई थी हत्‍या? गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था प्रयागराज
Ayodhya news
रामनगरी में जमीन खरीदने से पहले सावधान! 4 से 5 गुना मुनाफे का लालच देकर लगा रहे चूना
Janmashtami 2025
श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम
;