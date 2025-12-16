Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

नैनीताल में 23 से 25 दिसंबर तक 'Winter Carnival'! बॉलीवुड और लोक संस्कृति का मिलेगा संगम

Nainital News:  पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नैनीताल में भव्य विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा. तीन दिवसीय इस कार्निवाल में एक ओर बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियाँ पर्यटकों को आकर्षित करेंगी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:11 PM IST
नैनीताल में 23 से 25 दिसंबर तक 'Winter Carnival'! बॉलीवुड और लोक संस्कृति का मिलेगा संगम

नैनीताल न्यूज/संतोष कुमार : उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नैनीताल में भव्य विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा.  तीन दिवसीय इस कार्निवाल में एक ओर बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियाँ पर्यटकों को आकर्षित करेंगी. वहीं दूसरी ओर उत्तराखंडी संस्कृति, लोक संगीत और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी.

क्या होता  विंटर कार्निवाल 
विंटर कार्निवाल में पर्यटकों के लिए खास तौर पर दो दिवसीय फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा. जिसमें उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा. कार्निवाल को लेकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं. अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि कार्निवाल के मुख्य कार्यक्रम नैनीताल शहर में आयोजित किए जाएंगे, जबकि आसपास के क्षेत्रों में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, वॉटर स्पोर्ट्स सहित विभिन्न साहसिक गतिविधियाँ आयोजित होंगी.

इस आयोजन क्या लाभ 
इससे नैनीताल के साथ-साथ आसपास के पर्यटन स्थलों में भी पर्यटक गतिविधियों में वृद्धि होगी.  नए साल के बाद भी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जनवरी में बर्ड वॉचिंग, फरवरी में एस्ट्रो टूरिज्म और मार्च माह में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. जिला प्रशासन की इन पहलों का अब होटल कारोबारियों ने भी स्वागत किया है और उन्हें उम्मीद है कि इससे पर्यटन कारोबार को नई गति मिलेगी. 

क्या पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा 
शीतकाल में पर्यटन कारोबार को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर अगले कुछ माह की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है.  जिसमें पहाड़ की नैसर्गिंक सुंदरता व संसाधनों का प्रयोग कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा. जनवरी में रामगढ़ मुक्तेश्वर में एस्ट्रो इवेंट आयोजित किया जाएगा. फरवरी में तुमड़िया डाम, रामनगर क्षेत्र में बर्ड वाचिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।फरवरी के बाद पहाड़ी की फल बैल्ट फूलों से भरी रहती है.  इस दौरान फ्लावरिंग फेस्टिवल आयोजित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा. कोटाबाग व भीमताल में पैराग्लाडिंग प्रतियोगिता भी आयोजित करने की योजना है.इसमें पैराग्लाइडिंग संचालकों से विशेष छूट दिलाकर पर्यटकों को इसके लिए आकर्षित किया जाएगा. 

यह आयोजन पर्यटनों के लिए कैसा साबित होगा 
आयोजन पर्यटकों को आकर्षित कर पर्यटन को नए आयाम देते हैं. यह आयोजन नैनीताल के लिए पर्यटन की संजीवनी साबित होगा. इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.  जिला पर्यटन अधिकारी के अनुसार 23 से कार्निवाल की शुरूआत होगी. गायक्र, बैंड व कलाकारों को लेकर चर्चा की जा रही है.

यह भी पढ़ें :  Good News: उत्तराखंड में जल्द बनेंगे 6 नए रोपवे, काठगोदाम से कैंची धाम तक अब उड़ते हुए पहुंचेंगे, टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट!
 

